Tecno выпустил лимитированную версию SPARK 9 Pro Sport Edition

Популярный бренд умных устройств TECNO объединил усилия с дизайнерами BMW.

Смартфон инновационного бренда TECNO, специально созданный для молодежи, обзавелся лимитированной версией SPARK 9 SPORT EDITION. В нем сочетаются стильный внешний вид и технологичная начинка — подойдет и для развлечений, и для общения. И точно не оставит никого равнодушным.

Новая версия гаджета получила все лучшие функции SPARK 9 Pro: 32-мегапиксельную фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio G85 и большой экран 6,6" Full HD+. А также дизайн, сохранивший главные элементы серии SPARK, но при этом отсылающий к облику люксовых немецких автомобилей. Все для тех, кто ценит индивидуальность и быстрый ритм жизни

SPARK 9 Pro Sport Edition.

Неповторимый дизайн

Для молодого поколения очень важно быть на стиле, создавать яркие образы и выделяться среди остальных. Со SPARK 9 Sport Edition это легко — его сине-белая цветовая гамма символизирует кристаллы вечного льда и напоминает о супергеройской силе стихии. С морозной чистотой белого цвета удачно сочетается футуристический синий рисунок по краям корпуса.

При этом в очертаниях смартфона легко угадывается премиальный автомобиль — и в SPARK 9 Pro Sport Edition вы можете быть так же уверены, как в породистом немецком спорткаре. Ничего удивительного, ведь в разработке финального дизайна новинки приняла участие компания BMW Group Designworks.

— Совместная работа с такой компанией, как TECNO, вдохновляет, — отмечает Андре де Салис, креативный директор по промышленному дизайну в Designworks. — Теперь у нас есть возможность сосредоточиться на другой стороне образа современного человека — смартфоне. Несмотря на разницу в масштабах, смартфоны и автомобили многое объединяет: они отражают индивидуальность пользователя, на них ежедневно полагаются миллионы людей. К тому же это яркие средства самовыражения.

Кроме того, этот гаджет просто приятно держать в руках — это ощущение дарит эффект алмазной огранки в дизайне. Смартфон выглядит качественно и дорого, но не вызывающе — с ним вы точно будете неповторимы.

SPARK 9 Pro Sport Edition.

Играй, смотри, снимай

А что под капотом у этого «спорткара»? В SPARK 9 Pro Sport Edition установлен процессор MediaTek Helio G85 — он обеспечивает бесперебойную работу самых требовательных мобильных игр. Емкий аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт позволяют забыть о поисках розетки даже при интенсивном использовании.

На смартфон предустановлены Android 12 и HiOS 8.6, набор функций упрощающих ежедневное использование смартфона. Память 128 ГБ + 4 ГБ позволяет хранить большую коллекцию любимых роликов и фотографий. Функция Super Boost 2.0 помогает избавиться от ненужных файлов и оптимизирует объем памяти смартфона.

И не забудьте о большом Full HD+ экране. Благодаря высокому разрешению 1080*2408 пикселей он позволяет с одинаковым комфортом смотреть любимый сериал и погружаться в виртуальные миры лучших игр.

Конечно, современную молодежь сложно представить без фотографий в соцсетях и селфи. SPARK 9 Sport Edition не подведет и здесь. За это отвечают основная AI-камера на 50 мегапикселей и 32-мегапиксельная фронтальная камера повышенной четкости. Технология объединения пикселей 4 в 1 повышает светочувствительность матрицы. А качество селфи повышается благодаря распознанию сцен при помощи AI, поддержке бьютификации и ночному режиму съемки.

Оцените также объемную вспышку, создающую равномерное трехмерное освещение для портретных снимков и фотографий крупным планом, и режим HDR. Чтобы сделать яркий кадр в любых условиях, нужно всего лишь нажать на кнопку съемки.

SPARK 9 Pro Sport Edition.

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