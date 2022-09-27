«Мечтаю прийти на футбол, но не хочу рисковать». Борис Моисеев болел за «Спартак» и «Локомотив», обожал фигурное катание

Умер Борис Моисеев.

Моисеев был прикован к кровати, денег не хватало даже на продукты

На 69-м году жизни умер Борис Моисеев — об этом сегодня сообщил его арт-директор Сергей Горох. Он обнаружил тело артиста в его квартире. По словам менеджера, причиной смерти Моисеева стал инсульт.

В середине сентября сообщалось, что известный певец и танцор был прикован к кровати после приступа инсульта. Об этом рассказала юрист и телевизионный эксперт Тамара Пухова.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет», — рассказала Пухова «Собеседнику». Она отмечала, что у Моисеева были серьезные финансовые проблемы: денег не хватало даже на продукты и «самое необходимое».

Накопленные ранее сбережения Моисеев потратил на лечение. Первые сообщения о проблемах со здоровьем у певца появились еще весной, но тогда его менеджер опроверг эти новости и сообщал, что Борис «ведет спокойную жизнь».

Моисеев — многократный лауреат российских музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Овация». А в 2006 году получил звание заслуженного артиста России.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Болел за «Спартак» и «Локомотив»

Артист рассказывал, что болеет за «Спартак», и даже был запечатлен в бейсболке с логотипом красно-белых.

Борис Моисеев.

«Обожаю спорт. Болею за «Спартак». Как отношусь к «Зениту»? Хорошо. Что могу сказать по поводу запрета на выступление в питерской команде игроков, представляющих сексуальные меньшинства? Думаю, это зря. Это такой культурный город, такая культура! По-моему, есть 5 или 2 гомосексуалиста в мировом футболе, но конкретно я ни о ком не слышал. В данном вопросе я выступаю на позиции толерантности и мира», — сказал в 2015 году Моисеев в эфире радиостанции «Спорт».

В 2003 году Моисеев рассказывал, что не может пойти на стадион из-за реакции болельщиков и что мечтает побывать на футболе, но без личной охраны.

«На футбол я не могу идти, не хочу рисковать — какой-нибудь мудак бросит в меня бутылку. Не потому, что он не любит меня, а потому, что ему в кайф себя проявить перед толпой своих друзей, одноклассников, сослуживцев. Это есть какая-то наша невоспитанность. Когда я не стою на сцене, а прихожу в публичное место, где я хочу провести так же, как и вы, свои 2-3 часа, почему должен кто-то меня напрягать? А водить с собой охрану в 20-25 человек, чтобы меня окружали, — это не отдых, это у окружающих вызывает еще большую агрессию. Я мечтаю прийти на футбол, я поклонник нашего «Локомотива», — говорил он «Советскому спорту».

Моисеев при этом был обижен на «Локомотив», потому что клуб перестал его приглашать: «Я всегда участвую в их мероприятиях. Правда, в этом году они меня не позвали, на что я безумно обижен, так и напишите это».

В том интервью артист рассуждал о том, что в российском футболе есть разница в финансировании клубов, и называл это проблемой спорта: «Команды-лидеры, например как «Локомотив» или «Спартак», имеют финансовую подпитку, их спортсмены материально обеспечены, и это правильно. Но именно поэтому у нас сейчас нет массового спортивного движения, как раньше, до капитализации нашей страны. Тогда все получали одинаково. Не важно, в каком клубе ты играешь. Спортсмен из Урюпинска нужен был всей стране, чтобы побеждать для всей страны. Он получал за это все то, что получал столичный спортсмен. А сегодня провинция осталась без денег, без финансирования, без спортивных залов, без спортивного инвентаря. Это грустно...»

Борис Моисеев. Фото borismoiseev.pro borismoiseev.pro

Хорошо разбирался в фигурном катании

Борис Моисеев получил танцевальное образование и вместе с трио «Экспрессия» участвовал в культурной программе на Олимпиаде в Москве. Тогда он и влюбился в большой спорт. Но еще за год до этого, как признавался потом сам певец и танцор, он познакомился с фигурным катанием. В интервью «Советскому спорту» в ответ на предположение журналиста, что шоумен не кажется ярым спортивным болельщиком, Борис с обидой в голосе вспомнил одну историю.

В 1979 году на одно из его шоу приехали Людмила Пахомова и Александр Горшков, а после выступления фигуристка подошла к нему и попросила помочь в подготовке одной танцевальной пары. Борис согласился: «И, наверное, именно Пахомова открыла во мне эту влюбленность в фигурное катание. Сейчас я наблюдаю за всеми выступлениями и российских пар, и зарубежных. И очень удивляюсь, когда пишут и говорят, что кого-то засудили. Неправда, такого не бывает. Просто кто-то что-то недоделал. Это видно».

С тех пор Моисеев регулярно следил за фигурным катанием, обсуждая тенденции судейства с Горшковым, который сейчас является главой национальной федерации. Шоумен считал себя специалистом — много говорил о том, что это не судьи виноваты в чьем-то проигрыше. Просто фигуристы недоработали. Например, Борис признавал победы китайских парников, отмечая особую отточенность в их движениях и выразительность в программах. Моисеев сетовал, что российское фигурное катание потеряло свое оригинальность и стало более «американским» — ровно, с техникой, но без изюминки.

Моисеев хвалил Алексея Ягудина и критиковал Ирину Слуцкую, говоря, что «в нее, наверное, недокладывают ту духовность и ту игру, которые были раньше у наших фигуристов». И соглашался с тем, что эстетические виды спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, бальные танцы, должны оцениваться по-иному, не так, как все остальные дисциплины. В них надо делать упор на презентацию, а не «трюковость». В сети можно найти совместные фото Моисеева и фигуристки Оксаны Баюл — видимо, они были как минимум знакомы.

После того как Борис по состоянию здоровья оставил танцы, он для восстановления от болезней пытался заниматься йогой. Кроме того, один из самых близких его друзей — певец Владимир Винокур — подарил Моисееву велосипед, после чего шоумен старался передвигаться на небольшие расстояния, только крутя педали. В общем, известный музыкант практически до самых последних своих дней был сторонником ЗОЖ.

Борис Моисеев. Фото Global Look Press

«Слышал, что Алла Пугачева проявляла о нем заботу»

О смерти Моисеева в интервью «СЭ» высказались коллеги артиста.

Болельщик «Спартака» и певец Владимир Пресняков — старший: «Бориса помню еще со времен, когда он работал в литовском оркестре. Трио было, они переехали, и их в свой театр взяла Пугачева. Они стали называться «Экспрессией», был там лидером. Мы с ним практически не общались, но он был достаточно веселым человеком. Потом я уже узнал, что он тяжело заболел. Слышал, что Алла Борисовна проявляла о нем заботу в этот период, участвовала в его судьбе в плане врачей. Хоть и болел, но все равно неожиданно. Жаль всегда, когда такое происходит. Любого человека жаль, даже того, с которым ты особо не знаком».

Российская балерина Анастасия Волочкова: «Борис был моим большим другом. Он много помогал мне в творческом плане. У Бориса было хореографическое образование. Как-то на передаче «Рождественские встречи» Моисеев помог поставить мне номер. Он был светлым и хорошим человеком. И главное — он умел дружить! Это большая утрата для нас. Очень тяжело, когда люди уходят из жизни. Но большое счастье, что мы успели пожить с великими людьми».