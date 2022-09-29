Skywell — новый китайский автобренд на нашем рынке

В Россию из Поднебесной пришел очередной производитель электромобилей. Уже известны подробности и даже цены.

Бренд Skywell принадлежит компании Skyworth, известной у нас продвинутыми телевизорами, и именно под этой маркой в Китае продается кроссовер с индексом EV6. На российский рынок он выходит как Skywell ET5, причем не в рестайлинговой версии, представленной на родине нынешней весной, а в том же виде, в каком дебютировал в 2020 году под именем ВЕ11... Впрочем, дело не в названии, а в сути: это солидный переднеприводный кроссовер с габаритной длиной 4,7 метра, шириной 1,9 метра и высотой около 1,7 метра. Это очень близко к параметрам электрического кроссовера Evolute i-Jet, также китайского происхождения, который собирается выпускать липецкая компания «Моторинвест».

Skywell ET5. Фото skywell-ev.com.ru

Однако, в отличие от Evolute, Skywell уже огласил все технические параметры, цены и комплектации своей новинки. Электромотор мощностью 204 л. с. будет разгонять ее до 100 км/ч за 7,9 секунды, тяговой батареи емкостью 72 кВт-ч с возможностью питания внешних потребителей должно хватать на 520 километров, минимальный объем багажника — 467 литров. Заметим, что при таких габаритах в салоне могло бы поместиться и три ряда сидений, но здесь всего пять мест, как у многих подобных «китайцев» с обычными бензиновыми двигателями. Кстати, и по стартовой цене ЕТ5 не сильно их превзошел: 4,48 миллиона рублей — это всего на 290 тысяч больше, чем просят нынче за Exeed TXL с двухлитровым турбомотором на 197 л. с.

Skywell ET5. Фото skywell-ev.com.ru

В базовую комплектацию Comfort включены 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, датчики света и дождя, кожаный салон, передние сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система (разумеется, марки Skyworth) с 12,8-дюймовым дисплеем. За доплату в 500 тысяч рублей можно будет получить исполнение Luxury с панорамной крышей, лазерно-люминофорными головными фарами, системой кругового обзора и особыми передними сиденьями: сам производитель называет их «первыми в мире запатентованными сиденьями для здорового сна». Первые электромобили должны появиться у российских дилеров уже в октябре.

Skywell D11. Фото skywell-ev.com.ru

Помимо ЕТ5, на российском сайте Skywell упоминаются еще две модели. Их изображений пока нет, но известно, что Skywell HT-1 — это такой же кроссовер, только с гибридной силовой установкой, где в качестве «удлинителя хода» используется 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий по экономичному циклу Аткинсона. А Skywell D11 — шестиметровый микроавтобус, скопированный с Mercedes-Benz Sprinter второго поколения и укомплектованный 140-сильным электродвигателем. Помимо пассажирской версии, он существует в виде фургона с грузовым отделением объемом до 12 кубометров, то есть фактически является аналогом будущей электрической «Газели». Эти подробности можно узнать на сайте компании «Союзатомприбор» из Новосибирска, которая уже продает у нас и Skywell ЕТ5, называя себя официальным представителем китайского бренда.

Skywell D07. Фото skywell-ev.com.ru

Кстати, сибирский импортер предлагает также модель D07, которой нет пока в обойме московского представительства. Это микроавтобус типично китайского формата, классической рамной конструкции, с габаритами 4,17х1,68х1,93 метра, тремя рядами сидений в салоне и 83-сильным мотором, опять же электрическим. Он имеет весьма непритязательный дизайн, что объясняется просто: данная модель с обычным бензиновым двигателем выпускалась компанией Changan с 2010 года, а электромобилем стала в 2017-м. Машинку с 300-километровым запасом хода рекламируют как идеальное городское такси, но цену пока не афишируют. Едва ли этот Skywell в обозримом будущем заменит на наших улицах все «Солярисы» и «Логаны», хотя как знать...