Как справиться со стеснительностью?

Отчего возникает стеснительность и как ее преодолеть, рассказала психолог, сказкотерапевт, икогенолог Светлана Беспятова

Что такое стеснительность?

Сказкотерапия — раздел психологии, заточенный на развитие у человека внутренних ресурсов, понимания себя, своих сильных и слабых сторон, а также взгляда на трудности с нового угла. Сказкотерапевты определяют стеснительность как следствие некоего воздействия извне, направленного на лишение или ограничение движения, свободы, и возникающее в этот момент ощущение стеснения. Представьте, что вас придавили, прижали к стенке, лишив возможности даже пошевелиться. Таким образом, в рамках сказкотерапии стеснительность оценивается в прямом смысле как физическая зажатость.

Стеснительность может быть проблемой разного возраста, не только подростков, и зависит преимущественно от индивидуальных особенностей восприятия. Объединяет таких людей лишь одна общность — чувство стеснения, зажатости, которое все они испытывают по разным причинам.

Причины появления стеснительности

В основном причины зажатости складываются из того, что человек уже когда-то побывал в подобной ситуации, где впечатлился и получил сильную дозу негатива. Либо увидел, что кто-то испытал это, и еще больше зажался, применив данный момент к себе.

Причиной стеснительности может быть некий возрастной этап, а именно подростковый и даже скорее юношеский возраст. В современной психологии он может охватывать период вплоть до 18-25 лет у девушек и до 30 лет у мужчин. В это время проблемы способны возникнуть из-за отсутствия навыков общения, когда желание присутствует, но не хватает опыта. Появляется контактность, но за незнанием, как себя проявить, человек в определенный момент может закрыться от окружающего мира и общения. Эта стеснительность поверхностная, требующая всего лишь отработки навыков, своеобразной практики.

Стеснительность — как айсберг, у которого есть верхушка — отточить навыки общения, и нижняя, скрытая часть, она гораздо мощнее, это:

психотипические особенности;

психотравмирующие ситуации, не зависящие от человека;

импринтинг, или отзеркаливание, копирование поведения кого-то из окружения.

Причиной стеснительности являются психотипические особенности личности. Каждый человек изначально рождается со своими ресурсами. Светлана Беспятова с целью раскрытия этого потенциала пользуется дополнительными средствами, а именно психоастрологией. Это один из способов определить врожденные особенности, в числе которых может быть и неуверенность. Такая почва является весьма благодатной для того, чтобы впоследствии взрастить стеснительность, из-за которой у человека могут возникать те или иные сложности.

У уверенного психотипа проблем со стеснительностью не будет. У неуверенного она примет гиперболизированные масштабы. При наличии в окружении людей, имеющих явные проблемы со стеснительностью, к примеру, в детстве мама или бабушка ребенка, в его сознании они пустят корни и прорастут глубинно. Это особенно применимо к дошкольному возрасту и детям начальной школы — 4-6 лет. В более зрелом возрасте причина может быть родом из детства или развившаяся в рамках того, что человек сам себя плохо знает.

Стеснительность может стать результатом нарушения границ. Увы, не все люди умеют выстраивать свои границы, сказать нет или оградить себя от навязчивого, бескультурного интереса окружающих, они практически впадают в оцепенение. Эту проблему тоже нужно прорабатывать.

Стеснительность. Фото Global Look Press

Как избавиться от стеснительности?

Чтобы разобраться с вопросом стеснительности, можно обратиться к специалисту или прорабатывать этот момент самостоятельно.

Стеснительность, связанная с возрастными причинами, успешно преодолевается с помощью тренингов, которые помогают развить в себе качества, необходимые для общения, и избавиться от чувства неловкости. Можно отрабатывать эти навыки самостоятельно, но в компании людей со схожими сложностями это выходит проще. Важно в буквальном смысле «натаскивание», практика — чем больше общения, тем скорее человек преодолеет стеснительность и забудет о ней.

Если причиной является то, что человек плохо себя знает, нужно работать именно с этим:

развивать наблюдательность и четкое понимание себя, своих ресурсов;

культивировать свои сильные стороны личности, не трогая слабые.

Внутренняя сила и уверенность устраняют слабость, а вместе с ней и стеснительность.

Но случаи бывают разные. Универсальным для решения проблемы стеснительности, а также многих других вопросов является метод сказкотерапии.

Метод сказкотерапии

Светлана Беспятова поделилась примером из практики, каким образом можно избавиться от стеснительности.

Ребенка в школе отругала учительница за то, что он, проходя мимо, не здоровается с ней. Однако в данном случае причина оказалась не в незнании вежливости — мальчик просто был зажат и стеснялся вплоть до того, что не мог поздороваться со своим педагогом.

Психолог в легкой, отчасти шуточной форме проговорила с ребенком, что слово «здравствуйте» является очень важным в общении, это пожелание человеку здоровья, он же не хочет, чтобы его учитель вдруг заболел. Это делается с целью перевести мышление в позитивное, что мальчик делает что-то хорошее и важное и бояться этого не стоит.

Ребенок успокоился и расслабился. Далее психолог подключила метод непосредственно из сказкотерапии, который заключается в том, чтобы придумать сказку. Такая сказка имеет терапевтический эффект и способна избавить от любой трудности, как ребенка, так и взрослого. В ней найдутся ответы на любые вопросы.

Человек, столкнувшийся со стеснительностью, может успешно прорабатывать свою проблему с помощью клиентской сказки, которую психолог, обладая своими умениями и талантами, придумывает заранее, а иногда и спонтанно. Или же делать это самостоятельно. Не стоит думать, что для этого нужны особые писательские навыки или чрезвычайно богатая фантазия. Это умение свойственно каждому, оно заложено буквально в нашем подсознании. Достаточно немного свободного времени и первой фразы, которая запустит механизм:

«Жили-были...»

«Однажды в тридевятом царстве...»

Стеснительность. Фото Global Look Press

Когда человек пишет сказку сам, он зеркалит себя, в ней отражаются все его внутренние переживания, а в рамках ее сюжета можно прояснить причину зажатости и стеснительности. Могут случиться мощнейшие инсайты и прийти понимание того, что с ним происходит. Поняв логику написания сказки, можно самостоятельно работать в этом ключе и без помощи специалиста разбирать любой вопрос, который вас тревожит.

В ситуации с ребенком, который не мог даже поздороваться из-за стеснительности, психолог рассказала ему сказку про другого мальчика. Главный герой косвенно походит на клиента — интроверт, умный, любит читать книги и изучать математику, у него тоже есть мама, папа и брат. Он обладает такими же качествами, преимуществами и также чрезвычайно стеснителен. Однажды герой сказки пришел в библиотеку и обнаружил, что отдел с книгами по математике закрыт на ремонт. Уже практически уходя, он заглянул в другой отдел и обнаружил книжку про муравья, начал ее листать, заинтересовался и стал читать: «Жил в муравейнике (города-миллионники так тоже называют, еще одна отсылка к месту, где живет сам ребенок) маленький муравей, занимался своими муравьиными делами...» Читая книгу, мальчик узнал, что это особые насекомые, которые способны поднять груз в 10-15 раз больше своего веса. Мальчик был восхищен такой силищей. Но далее последовал эффект неожиданности, который психологи-сказкотерапевты применяют в работе, чтобы зафиксировать информацию удивлением — основополагающей эмоцией, присущей нам с рождения. Необычность состояла в том, что муравей стеснялся в прямом смысле — когда по лесу шел медведь, муравьишка оказывался под его пятой, зажат, стеснен. Но благодаря своим уникальным качествам, талантам он мог это преодолеть и продолжал жить своей жизнью, не придавая этому давлению и «грузу» значения.

Сказка может быть любой, абсолютно, такой, какой позволит ей быть ваша фантазия и желание. Обязательным условием является хорошее завершение, позитивная точка, чтобы вы видели возможность положительного разрешения ситуации. Пройдя через испытания, герой обязан выйти к успешному финалу и одержать победу над негативом.

Завершать сказкотерапию Светлана Беспятова рекомендует арт-терапией. Нарисуйте главного героя вашей истории. В его образе, в деталях можно многое увидеть или заложить определенный настрой. К примеру, позитивные элементы в виде радуги, солнца, цветов, украшения на герое или головного убора представляют определенную защиту, которую таким образом создает себе сам автор рисунка. Это своего рода усиление на позитив. Возможно, кому-то покажется, что это ерунда или мелочи, и тем не менее они работают.

Когда стеснительность требует вмешательства специалиста?

Порой стеснительность заявляет о себе в рамках психологического синдрома, как компульсивное поведение — часто совершаемое действие, снимающее напряжение и тревогу, своего рода уход от реальности. Возможны даже панические атаки. Оба проявления имеют отношение к психологическому дисбалансу. Это особая «стеснительность» на границе нормы и патологии, требующая обязательной помощи специалиста, самому с таким уже не справиться.

Когда стеснительность не является проблемой?

Важно понять, что стеснительность является индивидуальной особенностью. Проблемой она становится только тогда, когда начинает мешать жить человеку. Можно быть жадным, но прожить долгую и довольную жизнь, и это не станет тому помехой. То же относится и к стеснительности.

Все зависит еще от внушаемости, потому что порой трудности взращиваются в нас другими. По факту у вас проблемы нет, вас убедили в ее наличии, навязали ее вам.

Только в случае, когда стеснительность мешает вам жить и создает сложности, с ней нужно бороться. Если этого нет, не надо себя «ковырять» и раздувать проблему на пустом месте.