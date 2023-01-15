Яркие образы и копия Водяновой. Как выглядят «Мисс Вселенная-2022» из США и другие финалистки

Американка выиграла конкурс «Мисс Вселенная-2022». Она самая возрастная победительница за всю историю.

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) завершился 71-й конкурс «Мисс Вселенная».

Россия участвует в престижном конкурсе красоты с 1994 года, однако выиграть заветную корону удавалось лишь однажды: в 2002 году титул завоевала уроженка Пскова Оксана Федорова.

В этом году Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга.

Летом Анна получила звание «Мисс Россия-2022». Пользователи социальных сетей прозвали Линникову «улучшенной копией» супермодели Натальи Водяновой.

К сожалению, в борьбе за титул «Мисс Вселенная» россиянка выбыла при отборе 16 лучших претенденток конкурса.

Вот так выглядит корона победительницы. Над ее производством работают лучшие ювелиры мира. Интересно, что девушку, выигравшую первый конкурс, Арми Кууселу из Финляндии наградили венчальной короной дома Романовых.

За престижную награду ежегодно ведут борьбу самые красивые девушки из разных стран мира.

Третье место в этом году заняла представительница Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

Второй стала Аманда Дудамель из Венесуэлы.

А лучшей жюри назвало американку Р'Бонни Габриэль.

Успех пришел к девушке в 28 лет. Габриэль стала самой возрастной мисс Вселенная за всю историю проведения конкурса.

Корону победительницы она получила из рук предыдущей ее обладательницы — Харнааз Санду из Индии.

Габриэль работает моделью, занимается дизайном одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем.

Украинка Виктория Апанасенко не попала в число 16 самых красивых девушек конкурса.

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