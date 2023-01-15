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Сегодня, 17:00

Яркие образы и копия Водяновой. Как выглядят «Мисс Вселенная-2022» из США и другие финалистки

Отдел фото «СЭ»
Аманда Дудамель (Венесуэла), Р&#039;Бонни Габриэль (США), Андреина Мартинес (Доминикана).
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Американка выиграла конкурс «Мисс Вселенная-2022». Она самая возрастная победительница за всю историю.

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) завершился 71-й конкурс «Мисс Вселенная».

«Мисс Вселенная-2022». Фото Getty Images

Россия участвует в престижном конкурсе красоты с 1994 года, однако выиграть заветную корону удавалось лишь однажды: в 2002 году титул завоевала уроженка Пскова Оксана Федорова.

Оксана Федорова. Фото Getty Images
В этом году Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга.
Анна Линникова. Фото Getty Images
Летом Анна получила звание «Мисс Россия-2022». Пользователи социальных сетей прозвали Линникову «улучшенной копией» супермодели Натальи Водяновой.
Анна Линникова. Фото Getty Images
К сожалению, в борьбе за титул «Мисс Вселенная» россиянка выбыла при отборе 16 лучших претенденток конкурса.
Анна Линникова. Фото Getty Images
Вот так выглядит корона победительницы. Над ее производством работают лучшие ювелиры мира. Интересно, что девушку, выигравшую первый конкурс, Арми Кууселу из Финляндии наградили венчальной короной дома Романовых.
Корона победительницы «Мисс Вселенная-2022». Фото Getty Images
За престижную награду ежегодно ведут борьбу самые красивые девушки из разных стран мира.
«Мисс Вселенная-2022». Фото Getty Images
«Мисс Вселенная-2022». Фото Getty Images
«Мисс Вселенная-2022». Фото Getty Images
Третье место в этом году заняла представительница Доминиканской Республики Андреина Мартинес.
Андреина Мартинес. Фото Getty Images
Второй стала Аманда Дудамель из Венесуэлы.
Аманда Дудамель. Фото Getty Images
А лучшей жюри назвало американку Р'Бонни Габриэль.
Р'Бонни Габриэль. Фото Getty Images
Успех пришел к девушке в 28 лет. Габриэль стала самой возрастной мисс Вселенная за всю историю проведения конкурса.
Р'Бонни Габриэль. Фото Getty Images
Корону победительницы она получила из рук предыдущей ее обладательницы — Харнааз Санду из Индии.
Харнааз Санду. Фото Getty Images
Габриэль работает моделью, занимается дизайном одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем.
Р'Бонни Габриэль. Фото Getty Images
Украинка Виктория Апанасенко не попала в число 16 самых красивых девушек конкурса.
Украинка Виктория Апанасенко. Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» из России — кто она?