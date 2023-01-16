Люксовая одежда и личный водитель. Как живет девушка, которую считают внебрачной дочерью Марата Сафина?

Еву Якубовскую много лет связывают со знаменитым теннисистом. Но есть ли для этого основания?

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин и в 42 года имеет статус завидного жениха. На его счету в прошлом большое количество романов с самыми красивыми девушками мира. Преимущественно с топ-моделями, среди которых медиа называли таких красавиц, как Сильвия Торренс-Валеро, Екатерина Бестужева, Анна Друзяка. Также его видели с солисткой «Блестящих» Анастасией Осиповой, предпринимательницей Дарьей Жуковой, актрисой Еленой Кориковой, радиоведущей Алисой Селезневой и голливудской актрисой Джессикой Бил.

Любовница Валерия Якубовская

Валерия Якубовская — одна из самых известных пассий Сафина. Ведь их связывает наличие общей дочери, которую теннисист, впрочем, не признает. Роман между молодыми людьми был коротким, пара рассталась в 2005 году. После чего модель заявила, что ждет от теннисиста ребенка. Сафин до сих пор не считает, что девочка от него. Однако финансово помогал бывшей любовнице, пока та не вышла замуж.

А сделала она это весьма удачно. Валерия является 13-й по счету женой миллионера Дмитрия Якубовского. Отношения пары нельзя назвать стабильными. Они разводились, Дмитрий даже успел жениться на другой, однако спустя несколько лет возобновил отношения с экс-супругой. Как итог — пара вновь отправилась в загс.

Дмитрий — адвокат, также он является владельцем холдинга Engelberg Industrial Group AG. По данным Bilanz, бизнесмен входит число богатейших людей Швейцарии. Его личное состояние оценивается в 800 миллионов швейцарских франков. Доход нынешнего мужа светской львицы позволяет обеспечивать ее дочери роскошную жизнь и не судиться с Сафиным из-за алиментов.

Марат Сафин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Внебрачная дочь Ева

Якубовский дал ребенку Валерии свою фамилию. А также полностью покрывает все финансовые расходы девочки. Ева летает на частном самолете, учится в элитной школе, много путешествует, имеет собственного водителя на Rolls-Royce, а также носит одежду люксовых брендов.

17-летняя яркая блондинка не стесняется демонстрировать свою фигуру подписчикам в соцсетях, которых, к слову, 10 тысяч. Известно, что Ева пошла по стопам своего звездного отца (или того, кого считают ее отцом), в свободное от учебы время она занимается теннисом.

Журналисты часто спрашивают у Марата о дочери. Ответ всегда один.

«У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравится. Что мне, запрещать, что ли? Даже сейчас ответил, но все равно продолжат писать. Будут писать, ты же понимаешь. Сколько людей, столько и мнений. Опускаться до этих людей, доказывать кому-то чего-то — зачем? Если это так интересно, спросите у ее мамы, откуда все пошло», — сказал Сафин Sports.ru.

Ева Якубовская. Фото Соцсети

Марат Сафин сейчас

Теннисист, несмотря на солидный возраст, до сих пор не женат. Все свободное время он посвящает путешествиям по духовным местам и медитациям. При этом Марат часто появляется в компаниях красивых девушек, что порождает слухи о новых отношениях. Недавно его видели с телеведущей Викторией Боней. Но о связи с ней он отрицает какую-либо информацию.

«У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания. Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Меня это не интересует. Период такой. Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что я хочу. Я ни в ком не разочаровывался, просто так сложилось», — сказал Сафин Sports.ru.

Ева Якубовская. Фото Соцсети

О желании иметь детей победитель турниров «Большого шлема» никогда не заявлял в СМИ. Кроме Евы Якубовской, нет сведений о наличии у Сафина других детей. Хотя писали, что оперная певица Аида Гарифуллина также имеет внебрачную дочь от спортсмена. Но оба «родителя» это отрицают.