«Мне 45 лет, чувак. Происходит много де**ма»: как возвращение в большой спорт разрушило семейную идиллию Тома Брэди и Жизель Бюндхен

Американские горки в отношениях легенды футбола и супермодели.

«С нашей первой встречи не прошло ни дня, чтобы мы не поговорили»

Жизни супермодели и звезды американского футбола пересеклись благодаря общему другу, который позвал их на свидание вслепую. Он смог заинтриговать их обоих тем, что сказал:

«Что знает девчачью версию меня», — говорил Брэди . «А мне — что нашел мальчишескую версию меня» , — добавляла Бюндхен, приводит слова звезд издание Sports . ru .

Жизель как раз только рассталась с Леонардо Ди Каприо, который не очень любит встречаться с кем-то, кому слегка за 25 лет, а у Тома была драма в отношениях с актрисой Бриджит Мойнахан. Так что предложение о свидании вслепую пришлось как нельзя кстати.

«В то мгновение, как я увидела его, он улыбнулся — и я подумала: это самая красивая и харизматичная улыбка, которую я когда-либо видела! Мы сидели и разговаривали три часа. Вам знакомо чувство, когда вы не можете насытиться? С нашей первой встречи не прошло ни дня, чтобы мы не поговорили», — вспоминала Бюндхен в своих мемуарах «Уроки. Мой путь к жизни, которая имеет значение».

Том тоже был покорен Жизель, но ему понадобилось еще время, чтобы расставить все точки над «и» с Бриджит. Расставшись с ней, он стал много времени проводить с Бюндхен. Симпатия между ними была видна абсолютно всем. Скрывать больше не было смысла, и звезды стали встречаться.

«Его бывшая девушка беременна»

Первой проверкой отношений стала ошеломляющая новость от бывшей возлюбленной Брэди, что она ждет его ребенка.

«Когда мы были вместе два месяца, Том сказал мне, что его бывшая девушка беременна. На следующий день новость была повсюду, и я почувствовала, что мой мир перевернулся», — писала Жизель в своих мемуарах.

Но рождение сына Джека не испортило, а только укрепило отношения между Томом и Жизель. Модель полюбила мальчика как собственного сына.

«Это была неидеальная ситуация для всех — не существует какой-то инструкции, которая готовит вас к подобному. Я очень благодарна Бриджит. Я знаю, что ей было тяжело, но я не могу представить свою жизнь без Джека. Я зову его своим бонусным ребенком», — делился бывший ангел Victoria ' s Secret в своей книге.

Том Брэди и Жизель Бюндхен. Фото Global Look Press

Потоп, лепестки роз и предложение руки и сердца

После трех лет отношений Брэди решил, что час X настал — нужно делать предложение любимой. Футболист подошел к вопросу креативно. Сказал Жизель, что в ее квартире потоп и надо срочно туда ехать. Но войдя в свои апартаменты модель увидела свечи, раскиданные лепестки роз и волнующегося Тома. Правда само предложение получилось больше забавным, чем волнительным. Когда спортсмен стал вставать на одно колено, Жизель начала просить его этого не делать.

«Потом он опустился на колено, чтобы сделать предложение. А я ему: вставай! Потому что у него только что была операция и он трижды перенес стафилококковую инфекцию. И я говорю: «Что ты делаешь?» А он отвечает: «Я должен встать на колено». Я: «Нет, нет, нет, встань, пожалуйста!» — приводит слова Бюндхен Sports . ru .

Одной свадьбой звезды не ограничились. Сначала через месяц после предложения пара поженилась на закрытой церемонии в Санта-Монике, куда пригласили только самых близких.

«Мы вернулись домой, я пожарил на гриле стейки. У нас было шампанское, торт, немного мороженого. Это был великолепный вечер. Думаю, всегда витает идея, что на свадьбе должно быть человек 200 и вы пригласите всех. И я полностью за, если люди хотят такое. Но было нечто особенное в том, что у нас на свадьбе были только наши родители», — приводит слова Брэди Sports . ru .

А затем уже отпраздновали с большим размахом на Коста-Рике с 40 гостями в течение трех дней.

Том Брэди и Жизель Бюндхен. Фото Global Look Press

«Когда я стала мамой, я потеряла себя. Как будто часть меня умерла»

Жизель и Том планировали пожить для себя, строить дальше успешные карьеры и только лет через 10 задуматься о детях, но уже в конце 2009 года в семье родился сын Бенджамин Рейн. Как оказалось, ребенок был запланированным, просто модель и футболист решили, что старшему сыну Брэди нужен брат или сестра, близкая по возрасту. Но далось это Жизель нелегко. Быть моделью — это быть 24 на 7 в прекрасной форме, а быть мамой — это быть 24 на 7 с детьми, к такому Бюндхен оказалась не готова.

«Когда я стала мамой, я потеряла себя. Как будто часть меня умерла. Я была очень независимой. Все крутилось вокруг меня. Но потом у меня появились эти маленькие создания, и я неожиданно почувствовала, что не могу заниматься другими делами, и это было очень тяжело для меня. Все, что я когда-либо хотела, — это стать матерью. Но когда это произошло, это был шок», — писала в своей книге «Уроки. Мой путь к жизни, которая имеет значение» модель.

Еще через 3 года в семье появилась дочка Вивиан Лейк, но тут Бюндхен уже была готова ко всему. Она научилась находить баланс между материнством и карьерой модели.

«Теперь у меня на первом месте семья. Я планирую свой график, исходя из их планов, а не наоборот. Это ужасно трудно, но я делаю все возможное, чтобы продумать логистику. Они отнимают кучу времени — и только теперь я стала понимать, как ценны те часы, что я трачу на себя. Это нужно не только для того, чтобы не растолстеть. Так я получаю энергию — и мне есть что дать своим детям, мужу, работе. Сейчас я стараюсь как можно реже выходить из дома — сначала было трудно, но я быстро перестроилась», — рассказывала в интервью Marieclaire Жизель.

В беседе с этим же изданием модель поделилась и секретами семейной жизни, как они с мужем умудряются засыпать на разных концах света, но при этом сохранять любовь и семью.

«Мы доверяем друг другу. Конечно, я скучаю. Но я не ревнивая и не собственница, и это касается любых отношений — будь то муж, дети или друзья. У каждого должно быть личное пространство и свобода действий, иначе он будет несчастен даже среди любимых людей».

Том Брэди и Жизель Бюндхен на отдыхе с детьми. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Первые проблемы

Пока Жизель заново училась выстраивать свою жизнь и пересобирать себя после каждой беременности, Том продолжал успешную карьеру футболиста.

«Я постоянно ищу компромисс. Перед сном я анализирую прожитый день: иногда жалею, что чего-то не сделала, иногда чувствую, что довольна собой. Но стопроцентной удовлетворенности не бывает никогда. Сейчас мне труднее путешествовать. У меня сын, которого нужно водить в школу. Потом я бегу домой, чтобы пообщаться с дочкой — моей малышке всего год и три месяца. Сейчас мне хочется одного — как можно чаще бывать в кругу семьи. К счастью, возможности для маневра в моей работе расширились, ведь я в профессии уже 20 лет. Невозможно представить, правда?» — делилась Бюндхен с Elle .

Том компромиссов не искал, и впервые в СМИ об этом заговорили как о проблеме в 2015 году. Жизель как раз в это время завершила карьеру модели и полностью сосредоточилась на семье. Но все слухи о разладе в паре оказались ложными. Жизель и Том трогательно поздравляли друг друга с 10-й годовщиной со дня свадьбы, и не было даже маленького намека на проблемы в паре.

«Я знаю, что наш путь был непростым, но трудности, которые мы преодолели, укрепили нашу связь, а наша любовь стала глубже. Спасибо, что любишь меня, поддерживаешь мои мечты и заботишься о нашей семье так, как можешь только ты. Ты моя скала, моя любовь и мой свет!» — писал Брэди.

«В этом мире нет ничего, что я люблю больше, чем тебя и нашу семью. Пусть мы продолжим расти вместе, шагая бок о бок, поддерживая и любя друг друга еще много-много лет», — отвечала Бюндхен в социальных сетях.

Том Брэди и Жизель Бюндхен. Фото Global Look Press

«Футбол — это его первая любовь»

«Когда мы познакомились в 2006-м, он сказал: слушай, я поиграю лет 10, выиграю еще один Супербоул и буду счастлив. Насколько я понимаю, футбол — это его первая любовь. И честно говоря, думаю, это его главная любовь. Он уверяет в обратном, но это так», — приводит слова модели Sports . ru .

С этого обещания Брэди поиграл не 10, а 16 лет, а в 2020-м выиграл свой 7-й Супербоул в возрасте 43 лет. Казалось бы, лучшего момента для завершения карьеры и быть не может, но нет. Том остался на еще один сезон. Конечно, все эти годы в спорте на семью времени оставалось мало. Жизель долго терпела и ждала, когда же муж «наиграется», и вот момент настал.

1 февраля 2022 года Том подтвердил в своих социальных сетях, что завершает карьеру футболиста. Во многом сделал он это ради детей и жены.

«Я всегда возвращался с поля домой к самой любящей и поддерживающей жене, которая делала все для нашей семьи, чтобы я мог сосредоточиться на своей карьере», — писал Брэди.

Но громких обещаний хватило меньше чем на полтора месяца. Уже 12 марта Том объявил о своем возвращении. Тут-то терпение Жизель и закончилось.

«Конечно, у меня есть свои опасения. У нас есть дети, и я хотела бы, чтобы он больше времени проводил с семьей. Мы с ним много говорили об этом. Но я чувствую, что каждый должен принять правильное для себя решение. Ему тоже нужно делать то, что приносит ему удовольствие. Я вижу, как мои дети растут и становятся прекрасными маленькими людьми, вижу, как мой муж преуспевает и реализовывает себя в своей карьере, — все это делает меня счастливой. На данном этапе моей жизни я чувствую, что хорошо потрудилась над этим. У меня есть огромный список вещей, которые я должна и хочу сделать. В свои 42 года я чувствую себя на пути к своей цели. Я чувствую себя реализованной как мать и как жена. А теперь моя очередь», — приводит слова Жизель Page Six.

Таким заявлением модель дала понять мужу, что теперь он может делать все что хочет. Она будет строить свою жизнь так, как нравится ей.

Инсайдеры Daily Mail сообщают, что Том очень расстроен, но все еще надеется, что жена «остынет».

«Том все еще надеется, что они смогут помириться. Жизель уже говорила ему, что уходит от него, и они всегда мирились, когда она остывала».

Но в одном из интервью Брэди все же сорвался и на вопрос журналиста о семейной жизни сказал следующее:

«Мне 45 лет, чувак. Происходит много де**ма», — приводит слова Тома Брэди Women . ru .

Жизель же остывать не собиралась, она наняла адвокатов по бракоразводному процессу.

«Она — та, кто руководит разводом. Она играет в нападении, а он играет в защите. Он хочет защитить себя, защитить свои интересы, но он только начинает идти законным путем в своей защите от нее. Он не хочет, чтобы это было некрасиво, он не хочет ссориться. Если развод происходит — а похоже, что это так, — он хочет, чтобы все прошло как можно более гладко», — приводит слова близкого к паре источника издание People .

Финальная точка была поставлена 28 октября 2022-го — супруги официально объявили в своих социальных сетях, что больше не вместе.

«С большой благодарностью за время, проведенное вместе, мы с Томом полюбовно завершили процесс развода. Моим приоритетом всегда были и будут наши дети, которых я люблю всем сердцем. Мы будем продолжать совместное воспитание, чтобы дать им любовь, заботу и внимание, которых они так заслуживают. Решение расторгнуть брак никогда не бывает легким, но мы отдалились друг от друга, и, хотя, конечно, трудно пройти через подобное, я чувствую себя благодарной за то время, которое мы провели вместе, и желаю Тому только самого лучшего. Я очень прошу уважать нашу личную жизнь в это непростое время», — написала супермодель .