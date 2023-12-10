Романкевич считает, что Бабанин победит Джонсона

Сегодня, 17:04
Кикбоксер Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя между россиянином Максимом Бабаниным против американца Кевина Джонсона.
«Мой прогноз, что Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.
Поединок между Бабаниным и Джонсоном по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.
На счету 35-летнего россиянина 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих.