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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:04

Романкевич считает, что Бабанин победит Джонсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кикбоксер Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя между россиянином Максимом Бабаниным против американца Кевина Джонсона.

«Мой прогноз, что Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

Поединок между Бабаниным и Джонсоном по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

На счету 35-летнего россиянина 6 побед в 6 поединках на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Джонсона 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Кевин Джонсон
Петр Романкевич
0
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