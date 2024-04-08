Серебряный призер Олимпиады Гаджимагомедов примет участие в чемпионате Европы по боксу

В Федерации бокса России сообщили, что Муслим Гаджимагомедов выступит на чемпионате Европы по боксу в Белграде.

«Гаджимагомедов выступит на турнире и будет капитаном команды», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 15 по 29 апреля в Белграде (Сербия). Ранее Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении атлетов России и Белоруссии национальной идентификации.

27-летний Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, двукратным чемпионом мира (2019, 2023), чемпионом Европы (2019), а также четырехкратным чемпионом России (2016, 2018, 2020, 2022).