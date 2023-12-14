Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:01

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились подраться 9 марта 2024-го

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) проведет поединок против экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) 9 марта в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Майк Коппингер в соцсети X.

При этом оба должны выполнить одно условие — победить своих предстоящих соперников на вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии. Джошуа встретится со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1), а Уайлдер — с австралийцем Джозефом Паркером (33-3).

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер ведут переговоры о бое в начале 2024 года.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ
Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Джон Райдер дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Бенавидеса