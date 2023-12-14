Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились подраться 9 марта 2024-го

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) проведет поединок против экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) 9 марта в Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Майк Коппингер в соцсети X.

При этом оба должны выполнить одно условие — победить своих предстоящих соперников на вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии. Джошуа встретится со шведским супертяжеловесом Отто Валлином (26-1), а Уайлдер — с австралийцем Джозефом Паркером (33-3).

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер ведут переговоры о бое в начале 2024 года.