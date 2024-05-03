Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:26

Федор Емельяненко может провести бой по правилам бокса: «Сейчас ведутся переговоры»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA
Telegram Дзен

Легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о желании провести бой по правилам бокса.

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хочу провести поединки по боксу», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Sport+ Qazaqstan.

«Кого бы хотел в соперники? Пока я готовлюсь, пока предварительно ведутся переговоры, но... Ну, вот я думал, что с Майком [Тайсоном] подеремся, но он что-то не захотел. Сейчас ведутся переговоры с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но я пока не хотел бы озвучивать. Если что-то срастется, то мы узнаем в ближайшее время».

«Майк Тайсон? Майк выбрал Джейка Пола (смеется), хотя... Ну ладно, оставим».

47-летний Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале 2023 года. На его счету 40 побед и 7 поражений.

Бокс
Федор Емельяненко
ММА
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ночь на 5 мая пройдет турнир UFC 301 в Рио-де-Жанейро
Романцев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: дата третьего боя — когда пройдет поединок по боксу