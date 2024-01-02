Хирн: «Каллум Смит нокаутирует Артура Бетербиева»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предполагает, что Каллум Смит (29-1) досрочно победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Я помню, как Каллум Джонсон дрался с Артуром Бетербиевым. Это было много лет назад, во время нашего первого шоу Matchroom Boxing USA на DAZN. Джонсон сбил с ног Бетербиева левым хуком. Поэтому я уверен, что Каллум Смит подловит его на контратаке. Я постоянно думаю об этом. Я ясно вижу, как он нокаутирует Бетербиева в Квебеке», — сказал Хирн Matchroom.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.