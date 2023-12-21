Костя Цзю — о бое Бетербиева и Бивола: «Никогда не хотел, чтобы они делили между собой пирог»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю (31-2) признался, что не хочет видеть бой между двумя россиянами — чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«То, что они не бояться друг друга — понятно. Просто тут проблема в том, что возможность объединения этих бойцов — не такая простая работа. У них разные промоутеры, это является дополнительной сложностью. У каждого промоутера есть свои привилегии: кто будет организовывать бой, кто оплачивать, а кто получает основные деньги. Здесь только финансовая составляющая.

Пока бой не подписан, пока нет договора, никогда нельзя ничего утверждать со стопроцентной уверенностью. Я думаю, если ребята захотят боксировать и сумеют это организовать, то все у них получится. Конечно, я не сторонник подобных поединков. Я никогда не хотел, чтобы они делили между собой пирог. У нас есть два классных бойца, пускай они оба будут нашими. А так в любом случае получается некий раздел", — приводит слова Цзю «Советский спорт».

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.