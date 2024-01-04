Туменов вошел в топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории

В конце декабря 2023-го состоялся турнир АСА 268, где Альберт Туменов отобрал чемпионский пояс в полусреднем весе у Устармагомеда Гаджидаудова, оформив нокаут за 7 секунд до конца пятого раунда. Логично, что Туменов, ударник высокого класса, попал в топ-15 лучших российских бойцов p4p — причем поднялся сразу на 14-ю строчку. Покинул же топ-15 чемпион PFL в полусреднем весе Магомед Магомедкеримов — причем от легковеса Bellator Александр Шаблия (15-е место) он отстал лишь на один балл.

Произошло и еще одно изменение — Мовсар Евлоев обошел Эдуарда Вартаняна. Не исключено, что падение Вартаняна, пусть и незначительное, связано с поражением Артема Резникова от Али Багова на АСА 168. Вартанян ворвался в топ-15 по итогам июня — после уверенной победы как раз над Резниковым в финале Гран-при АСА.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз в опросе приняли участие 34 человека.

1. Ислам Махачев — 542 (508 + 34)

2. Вадим Немков — 493 (459 + 34)

3. Сергей Павлович — 424 (390 + 34).

4. Арман Царукян — 380 (347 + 33).

5. Магомед Анкалаев — 362 (331 + 31).

6. Александр Волков — 345 (311 + 34).

7. Усман Нурмагомедов — 302 (272 + 30).

8. Анатолий Малыхин — 267 (239 + 28).

9. Петр Ян — 195 (171 + 24).

10. Мовсар Евлоев — 159 (133 + 26).

11. Эдуард Вартанян — 151 (129 + 22).

12. Умар Нурмагомедов — 128 (103 + 23).

13. Никита Крылов — 124 (105 + 19).

14. Альберт Туменов — 113 (92 + 21).

15. Александр Шаблий — 111 (91 + 20).

Топ-15 лучших российских бойцов. Фото «СЭ»

Всего же в анкеты попали 37 бойцов. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Магомед Магомедкеримов — 110 (91 + 19),

17. Роман Копылов — 81 (65 + 16).

18. Шарабутдин Магомедов — 42 (34 + 8).

19. вгений Гончаров — 40 (33 + 7).

20. Магомедрасул Гасанов — 40 (35 + 5).

21. Муслим Магомедов — 24 (21 + 3).

22. Андрей Корешков — 23 (18 + 5).

23. Анатолий Токов — 19 (16 + 3).

24. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 18 (15 + 3).

25. Икрам Алискеров — 16 (11 + 5).

26. Мовлид Хайбулаев — 16 (14 + 2).

27. Ринат Фахретдинов — 11 (8 + 3).

28. Азамат Керефов — 8 (6 + 2).

29. Александр Шлеменко — 8 (7+1).

30. Саид Нурмагомедов — 7 (4 + 3).

31. Ислам Омаров — 7 (5 + 2).

32. Александр Грозин — 6 (4 + 2).

33. Аскар Аскаров — 5 (4 + 1).

34. Азамат Мурзаканов — 4 (3 + 1).

35. Александр Сарнавский — 3 (2 + 1).

36-37. Борис Медведев — 2 (1 + 1).

36-37. Валентин Молдавский — 2 (1 + 1).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 2 января 2022 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:

Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat).

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 7 февраля.