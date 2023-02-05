Бадаев о поражении Емельяненко: «Это был более логичный бой в его нынешнем состоянии, но он выбрал более серьезного оппонента»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отреагировал на поражение Федора Емельяненко в поединке против Райана Бейдера в рамках Bellator 290.

«Чувствовалось, что тяжело дается ему бой. И номинальное преимущество в скорости не сыграло в пользу «Последнего императора». Давайте отдадим должное Емельяненко. Он в последнем бою в карьере подрался с таким соперником, хотя мог просить более легкий вариант. Это был более логичный бой в его нынешнем состоянии, но он выбрал более серьезного оппонента. Это мне напомнило ситуацию с Шамилем Завуровым и его последнем поединком. Честь и хвала Федору. Это поражение не преуменьшит его заслуги или наследие. Он уже сказал свое слово и внес свой вклад. Компания таких же легенд, как он, собрались и поздравили его в клетке после завершения прекрасной карьеры. Это было символично и грустно. Все когда-то заканчивается. Давайте поздравим Федора с великолепной карьерой», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Емельяненко провел свой первый бой в ММА в мае 2000 года. Всего на его счету 40 побед и 7 поражений в карьере.