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Сегодня, 07:18

Адесанья: «Уверен, Федор Емельяненко бился с Бейдером не из-за денег»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился мнением о завершении карьеры Федора Емельяненко.

— Федор Емельяненко и его карьера. Он проиграл в титульнике Райану Бейдеру без шансов. Что лучше: закончить карьеру на пике или в 46 лет нокаутом, но в титульном бою?

— Нет, чувак, даже такому великому, как Федор, стоило уйти, — сказал Адесанья на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ». — Он только что проиграл, и я уверен, что он бился не из-за денег. Он просто парень, который любит бои. Я тоже люблю бои, и нахожусь в UFC пять лет, верно? Если быть честным, я не буду здесь дольше еще пяти лет. Я хочу заниматься своей жизнью. Я разговаривал с Джоном Аником, и сказал ему: «Ты никогда не видел в описании моих соцсетей подпись «боец UFC», когда я попал в UFC, или «чемпион UFC», когда я взял пояс. Я никогда себя с этим не связывал.

Я люблю это дерьмо, я великолепен в этом, но я к этому не привязываюсь. Я хочу уйти на вершине. Так что это лучший вариант того, как я хотел бы уйти. Пять лет в UFC пролетели быстро. Я продолжу здесь выступать, но не думаю, что дольше пяти лет. Не только я. Наслаждайтесь этим дерьмом, пока мы это делаем. Потому что я люблю это, и, когда я реально закончу, то буду по этому скучать. Так что сейчас я проникаюсь каждым кэмпом, каждым спаррингом, каждой тренировкой, моими ребятами. Так что да, я собираюсь уйти на вершине, наслаждайтесь мной, пока я здесь.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в последнем поединке в ММА. На счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений в карьере.

Bellator (Беллатор)
Исраэль Адесанья
Федор Емельяненко
UFC
ММА
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