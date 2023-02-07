Молдавский рассказал о самочувствии Емельяненко после боя с Бейдером

Российский тяжеловес Валентин Молдавский рассказал о самочувствии Федора Емельяненко после боя с Районом Бейдером.

«Я спрашивал его о самочувствии. По здоровью у него все нормально, только переносица на носу у него рассекается во всех боях. Он мне сказал, как готовиться дальше, потому что нужно проходить Линтона Вассела. Ну а дальше надо выходить на Райана Бейдера и забирать пояс. Он просто закончил карьеру и закончил общение с журналистами. Наверное, не хотел, чтобы его спрашивали, а что там случилось и вообще обсуждать этот бой», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Поединок Емельяненко и Бейдера завершился в первом раунде главного события Bellator 290, который проходил 5 февраля. Американец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. После этого Федор официально заявил, что завершает профессиональную карьеру бойца.