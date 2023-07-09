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ММА

Сегодня, 19:55

«Руководству не нужно поражение Бибулатова!» Боец АСА Каргинов раскритиковал лигу за изменение сетки Гран-при

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Участник гран-при АСА в легчайшем весе Махарбек Каргинов выразил недовольство действиями АСА, так как промоушен изменил сетку турнира. По словам Каргинова, изначально в полуфинале он выходил на победителя поединка между Магомедом Бибулатовым и Важей Циптаури. Теперь же его соперником станет кто-то из пары Мехди Байдулаев — Ахмед Мусакаев.

«Почти год, как я вызвал Бибулатова на глазах его родной публики, — сказал Каргинов «СЭ». — Бибулатов согласился, несколько раз называл мое имя. Лига эту историю поддержала и поставила нас первым боем в Гран-при, но к сожалению бой не состоялся по причине травмы моего оппонента. Я очень расстроился, так как вложил много сил в раскрутку этого боя, чтобы бой был интересен и публике, и лиге, но принял эту ситуацию как данность и побился против Силвы, надеясь, что мы с Бибулатовым пройдем в полуфинал и поставим точку в этой истории. Но то ли Бибулатов решил по-другому, зная, что я готовлюсь на него долгое время и готов побеждать, то ли лига решила нас развести, оберегая своего бойца.
Я понимаю, девиз лиги «Меньше шоу, больше боев», но для чего тогда поддерживать эту историю, а потом в последний момент так переворачивать все?! Зачем тогда стремиться выводить лигу на новый уровень и одновременно гасить такие истории?! Я вижу только одну причину! Это возможное поражение Бибулатова в полуфинале, которое руководству не нужно, так как им он нужен в финале.
Второй вопрос — это то, что я узнал об изменении сетки Гран-при из соцсетей. Лига удалила пост, где была старая сетка и закинули измененную сетку Гран-при».

На счету Каргинова 17 побед и 3 поражения в ММА (7-3 в АСВ/АСА). В четвертьфинале Гран-при он победил раздельным решением судей бразильца Жосиэла Силву. Поединок между Бибулатовым и Циптаури пройдет 11 августа, а между Байдулаевым и Мусакаевым — 21 июля.

ММА
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