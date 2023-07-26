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Сегодня, 15:35

Мария Агапова: «Не думала возвращаться из США в Казахстан. Там медицина такая себе»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Мария Агапова (10-4) в интервью «СЭ» рассказала, что планов возвращаться в родной Казахстан у нее нет.

— Не возникало за этот трудный период желания вернуться в Казахстан или переехать в страну, где жизнь дешевле?

— Нет-нет. Тут медицина очень хорошая, даже те медикаменты, которые я получаю, которые дают мне аппетит — у нас таких медикаментов нет. Операция на колено. которую мне сделали — моей подруге делали точно такую же и испортили колено [в Казахстане].

— Если бы у вас сейчас было 5 миллионов долларов, где бы жили — в Алмате или Флориде?

— Думаю, во Флориде. Опять же, чисто из-за медицины, тут медицина намного лучше, чем в Казахстане. Хотелось бы, чтобы в Казахстане была такая же. Если бы у нас медицину подняли, конечно, я бы переехала в Алмату. Но медицина у нас такая себе, поэтому для безопасности жизни мне лучше оставаться здесь.

Агапова провела последний бой в сентябре 2022 года, проиграв удушением сзади Джиллиан Робертсон.

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Мария Агапова
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