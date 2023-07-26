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26 июля, 23:00

UFC 291: когда начало боев турнира

29 июля пройдет турнир UFC 291
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Боец Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 291 пройдет в ночь с 29 на 30 июля спортивной арене «Vivint Arena» в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Всего на UFC 291 запланировано 12 боев. Начало основного карда — в 5.00 30 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1.30 мск, а предварительный кард — в 3.00.

Главным событием станет бой между бывшими временными чемпионами UFC в легком весе американцами Дастином Порье и Джастином Гейджи (фамилия также пишется как Гэтжи). Этот поединок станет реваншем, после того как в апреле 2018 года бойцы встретились в главном бою на турнире UFC on FOX 29. Победу одержал Порье техническим нокаутом в 4-м раунде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию турнира UFC 291.

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: турниры в июле 2023 года — даты и главные бои

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