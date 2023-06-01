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Сегодня, 10:10

Боец UFC Гришин рассказал, что Волков получил контракт на следующий бой: «Скоро все анонсируют»

Руслан Минаев
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Боец UFC Максим Гришин рассказал, что тяжеловес Александр Волков получил контракт на следующий бой в организации.

«Саша готовится. У него есть дата и контракт. Скоро все анонсируют. Мы пересекаемся в UFC PI на процедурах восстановления и так частенько видимся. Он приглашал на барбекю, кушали мясо и общались. Классно проводим время вместе», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В последнем поединке Волков нокаутировал в первом раунде представители Молдовы Александра Романова. Бой состоялся 11 марта в Лас-Вегасе (США).

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Максим Гришин
UFC
ММА
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