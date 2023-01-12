Даниэль Кормье назвал три боя, которые он хочет увидеть до конца года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) хочет увидеть бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) против чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), чемпионку минимального веса Вейли Жанг (23-3) против чемпионки наилегчайшего женского дивизиона Валентины Шевченко (22-3), а также Хамзата Чимаева (12-0) против бойцов из топ-3 полусреднего веса.

«Во-первых, я хочу увидеть, как Джон Джонс сразится с Франсисом Нганну, — начал Кормье на шоу «DC & RC». — Я должен это увидеть. Я должен увидеть его в тяжелом весе. Я думал, что это случится в прошлом году. Во-вторых, я должен увидеть бой Вейли Жанг против Валентины Шевченко. Несмотря на то что Жанг не защищала пояс, я уверен, что в своем дивизионе она лучшая. Если она будет драться в своей весовой, то победит.

В-третьих, я хочу увидеть Чимаева против топ-3. Против Эдвардса, Усмана или Ковингтона. Он против одного из этих парней, потому что эти парни как бы отдалились от всех бойцов в дивизионе. Они дольше других держались на вершине дивизиона. Я понимаю, что сейчас Белал Мухаммад — серьезная угроза, но долгое время на вершине были Эдвардс, Усман и Ковингтон. Именно поэтому я хочу увидеть Чимаева против этих парней».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.