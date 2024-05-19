Представители Джикии провели предварительные переговоры с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации «РБ Спорт», о решении «Спартака» не продлевать контракт сам Джикия узнал пару дней назад от генерального директора «Спартака» Олега Малышева. Тогда же представители футболиста начали контакты с другими клубами и провели первый разговор с руководством «Локомотива». Стороны договорились начать переговоры позднее.

30-летний Джикия в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он провел за красно-белых 214 матчей, в которых забил 5 голов.