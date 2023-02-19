Джон Джонс обратился к Кормье: «Ты сделал меня лучшим бойцом»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) вновь обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях Даниэлю Кормье (22-3), который выразил сомнения в искренности слов Джонса.

«Если говорить серьезно, я не против тебя, брат, — написал Джонс в Twitter. — Я знаю, какой ты человек, и я не лгал, когда говорил такие вещи в своем послематчевом интервью. Кроме того, мы ярые соперники, и мне нравится, как ты представляешь себя, борцовское сообщество, наше сообщество и наш спорт.

Мы можем провести интервью перед или после боя. Мы крутые мужики на самом деле. Я ценю твою соревновательную натуру, ты сделал меня лучшим бойцом. Навсегда благодарен».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

