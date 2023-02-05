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Сегодня, 07:01

Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере

Иван Торопцев
Корреспондент
Федор Емельяненко после поражения от Райана Бейдера.
Фото Скриншот трансляции турнира Bellator 290
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Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя.

Емельяненко потерпел седьмое поражение в MMA при 40 победах. Поединок с Бейдером стал для него последним в профессиональной карьере.

Бейдер одержал 31-ю победу в карьере при 7 поражениях и защитил чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Американец стал единственным, кому удалось победить Емельяненко дважды — первую победу он одержал в январе 2019 года. Тогда он также нокаутировал россиянина в первом раунде.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: Федор проиграл прощальный бой в первом раунде. Онлайн-трансляция поединка

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: прощальный поединок Федора Емельяненко
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