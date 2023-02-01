Федор Емельяненко назвал два боя, которые стали определяющими

Один из величайших бойцов в истории MMA Федор Емельяненко (40-6) заявил, что после боя с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером (30-7) он завершит спортивную карьеру, а также отметил два боя, которые сформировали его как бойца.

«Я хочу завершить свою спортивную карьеру, это 100 процентов, — приводит слова Емельяненко CBS Sports. — Какие бои сформировали меня? Бои против Мирко Кро Копа и Антонио Ногейры. Против Ногейры я сформировал свой бойцовский IQ на земле, а против Кро Копа — в стойке».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.