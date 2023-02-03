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Сегодня, 13:00

Емельяненко — Бейдер: кто из россиян выступит на турнире Bellator 290

Джонни Эблин и Анатолий Токов (справа).
Фото Global Look Press
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В ночь на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдет турнир Bellator 290. В главном событии вечера единоборств подерется россиянин Федор Емельяненко против американца Райана Бейдера. Кроме Последнего Императора свои бои проведут еще шесть представителей из России.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя

В основном карде зрителей ждет противостояние за пояс в среднем весе между Джонни Эблином (США) и Анатолием Токовым (Россия).

В предварительном карде пройдут следующие поединки с участием россиян:

Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Стив Моури (США) — Али Исаев (Россия/Азербайджан)

Алехандра Лара (Колумбия) — Диана Авсарагова (Россия)

Даррион Колдуэлл (США) — Никита Михайлов (Россия)

Турнир Bellator 290 в России официально не покажут. Международную трансляцию всего вечера боев ММА можно будет посмотреть на сервисе Showtime. Предварительный кард покажет официальный YouTube-канал Bellator. В России Bellator 290 покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru.

Следить за основным кардом турнира Bellator 290 можно будет по текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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