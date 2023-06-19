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ММА

Сегодня, 12:04

Гаджиев прокомментировал предложение Федора Емельяненко юридически запретить поп-ММА

Алина Савинова
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова Федора Емельяненко, который призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне.

«Не представляю. Уверен, что какие-то юридические механизмы существуют, но это гораздо сложнее, чем многие думают. Сначала нужно сформулировать термин «поп-ММА». Его не существует. Это те же ММА, так же клетка и правила. Придет прокуратура и скажет: «Мы пришли вас закрывать, вы поп-ММА». Им ответят: «Мы не поп-ММА. Они на соседней улице». Согласиться с Федором можно, если он имеет в виду всякий шлак. Например, Epic Fighting тоже иногда называют поп-ММА. Я готов согласиться с Федором, но не представляю, как их возможно запретить, и особо в это не верю. С другой стороны, Федор, как икона единоборств в праве над этим поработать», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям RINGS и WAMMA. В феврале 2023 года он завершил профессиональную карьеру. Всего на его счету 47 боев в ММА, 40 побед и 7 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-ne-predstavlyayu-kak-fedor-emel-yanenko-mozhet-yuridicheski-zapretit-pop-mma/
Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
ММА
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