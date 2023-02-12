Гаджиев считает, что Тухугову не хватило свежести для победы над Бреннером

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поражении российского бойца Зубайры Тухугова от бразильца Элвиса Бреннера на турнире UFC 284.

«В этом поединке можно было либо отдать 2:1 в пользу Тухугова, либо 2:1 в пользу соперника. Не скажешь, что его обокрали, потому что Зубайра бил только руками, а бразилец руками и ногами тоже, я знаю, что судьи это очень сильно ценят. Бреннер был более разнообразен, так что я не удивлен, что он победил. Если бы отдали победу Тухугову, можно было бы сказать, что он работал первым номером и шел вперед, и есть за что отдать победу. Очень равный бой был, честно говоря, ничейный, но кто-то должен побеждать. Тухугову для победы не хватило свежести, он выглядел очень уставшим», — приводит Metaratings.ru слова Гаджиева.

Поединок в легком весе продолжался все три раунда и завершился победой Бреннера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).