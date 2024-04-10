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Сегодня, 17:29

Ионов прокомментировал свой предстоящий поединок с Марселем Хановым

Виктория Кравченко
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Кулачный боец промоушена Top Dog Игорь Ионов прокомментировал свой предстоящий поединок с Марселем Хановым.

«Конечно же, я не верю, что он готовится без спарринг-партнеров. А с другой стороны, какая мне разница, как он готовится? Я знаю, что у него хороший, сильный, мощный удар, которого стоит опасаться, а готовится ли он в парах, меня несильно волнует», — цитирует Ионова MMA.Metaratings.ru.

13 апреля в Казани на турнире Top Dog 28 в главном событии полутяжеловесы Игорь «Имеля» Ионов и Марсель Ханов определят следующего претендента на чемпионский титул, которым владеет Олег Фомичев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/imelya-ne-veryu-chto-khanov-gotovitsya-k-nashemu-boyu-bez-sparring-partnerov-352103/
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