Ионов прокомментировал свой предстоящий поединок с Марселем Хановым

Кулачный боец промоушена Top Dog Игорь Ионов прокомментировал свой предстоящий поединок с Марселем Хановым.

«Конечно же, я не верю, что он готовится без спарринг-партнеров. А с другой стороны, какая мне разница, как он готовится? Я знаю, что у него хороший, сильный, мощный удар, которого стоит опасаться, а готовится ли он в парах, меня несильно волнует», — цитирует Ионова MMA.Metaratings.ru.

13 апреля в Казани на турнире Top Dog 28 в главном событии полутяжеловесы Игорь «Имеля» Ионов и Марсель Ханов определят следующего претендента на чемпионский титул, которым владеет Олег Фомичев.