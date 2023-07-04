Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»

Президент старооскольского клуба имени Александра Невского, менеджер Fedor Team Денис Курилов рассказал «СЭ», что белгородские спортивные власти игнорируют успехи чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и других бойцов команды.

«Немкова во Внукове встретил лишь один болельщик? Конечно, хотелось бы, чтобы Вадима встречали как героя. На самом деле, он на данный момент таким и является, — сказал Курилов. — Но, к сожалению... Я уверен, если бы он прилетал в Белгород — его бы встречали красиво. А в Москве, наверное, дела нет ни до кого. Всем на всё все равно.

Да какая Москва — тут даже в нашем небольшом регионе... Парень выиграл, прославил Белгородскую область, хоть бы кто-то сказал «Вадим, молодец», позвал бы на какую-то встречу с молодежью. На него можно равняться. Мы понимаем, какая ситуация. Белгородская область — приграничный район, губернатору не до этого. Но есть же, наверное, какие-то чиновники, отвечающие за спорт, за воспитание молодежи, за молодежную политику, за нравственность. Как-то все тяжело.

Может, мы избаловали местных жителей. У нас был Федор, может, все привыкли к победам. Но разве у нас каждую неделю кто-то выигрывает Олимпиаду или что-то на профессиональном помосте? Нет такого у нас. Может, к смешанным единоборствам предвзятое отношение... Может, в ближайшее время все изменится, но пока со стороны властей — как будто нас нет.

Я говорю не о финансах. У нас есть компании — как «Металлоинвест» — которые нам очень сильно помогают. У администрации мы ничего не просим, у нас все есть, мы самодостаточные. Хотелось бы просто, чтобы они воспользовались нашим ресурсом, встречу организовали с молодежью. Чтобы молодежь знала, что у нас есть Вадим, Анатолий [Токов], примеры для подражания. Чтобы, когда мы приезжали с боев, хотя бы на каком-то радио сказали: «Поздравляем Вадима, он одержал победу». Мы понимаем, что время тяжелое. Но хочется радоваться. Тем более есть повод».