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Сегодня, 20:59

Романкевич — о поединке против Штыркова: «В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку»

Алина Савинова
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Белорусский боец Петр Романкевич после поражения от россиянина Ивана Штыркова заявил, что не готов считать этот результат несправедливым.

«Засудили ли меня? Я привык к подобным решениям. Сюда я приехал именно побеждать. Сегодня вышел по своим правилам, по правилам кикбоксинга. Я где-то прессинговал Ваню и бил. Дал ему поработать. Пускай мне не хватило бензина на полноценный бой, но встреча никого не оставила равнодушным. Мне приятно, что многие говорят о том, что победил я. Со стороны виднее. Мне самому надо пересмотреть бой. Мы попеременно били друг друга по голове. В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку. Готов биться еще раз. Все понимают, что я приехал на коротком уведомлении. Ваня, обещаю, я возьму у тебя реванш», — цитирует Романкевича Metaratings.ru.

Поединок между россиянином и белорусом прошел 13 мая на турнире RCC 15 в Екатеринбурге. Победитель был выявлен по итогам экстра-раунда. Теперь на счету 34-летнего Штыркова 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-obratilsya-k-shtyrkovu-vanya-obeshayu-ya-vozmu-u-tebya-revansh-250811/
Иван Штырков
Петр Романкевич
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