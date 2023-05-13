Романкевич — о поединке против Штыркова: «В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку»

Белорусский боец Петр Романкевич после поражения от россиянина Ивана Штыркова заявил, что не готов считать этот результат несправедливым.

«Засудили ли меня? Я привык к подобным решениям. Сюда я приехал именно побеждать. Сегодня вышел по своим правилам, по правилам кикбоксинга. Я где-то прессинговал Ваню и бил. Дал ему поработать. Пускай мне не хватило бензина на полноценный бой, но встреча никого не оставила равнодушным. Мне приятно, что многие говорят о том, что победил я. Со стороны виднее. Мне самому надо пересмотреть бой. Мы попеременно били друг друга по голове. В душе я очень огорчен, потому что хотел, чтобы подняли мою руку. Готов биться еще раз. Все понимают, что я приехал на коротком уведомлении. Ваня, обещаю, я возьму у тебя реванш», — цитирует Романкевича Metaratings.ru.

Поединок между россиянином и белорусом прошел 13 мая на турнире RCC 15 в Екатеринбурге. Победитель был выявлен по итогам экстра-раунда. Теперь на счету 34-летнего Штыркова 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.