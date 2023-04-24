Сергей Павлович вошел в топ-3 лучших тяжеловесов по версии Sherdog

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) после доминирующей победы над американцем Кертисом Блейдсом (17-4) на UFC Fight Night 222 вошел в тройку лучших тяжеловесов по версии портала Sherdog.

Выше россиянина расположились только двое: экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3).

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.