Корешков: «Перед боем с Ларкиным на моих допинг-пробах повредили обе пломбы»

Российский боец Андрей Корешков рассказал о странной работе допинг-офицеров перед турниром Bellator x Rizin 2.

«Когда ты сдаешь анализы, на баночке есть полоска, которая показывает температуру содержимого, чтобы никто не подлил жидкости. Сотрудник начал разливать на пробы А и Б. Также есть бумажные пломбы — наклейки со штрих-кодами. Он начал их отрывать, но они не отклеились от бланка — оторвал с бумагой.

Прилепляет их к пробирке — они не приклеились и отвалились прямо в пакете. Потом он понял, что нужно оторвать бумажку, которая осталась от бланка. Начал ее откреплять и оторвал кусочек пломбы. А на другой пробе порвал штрихкод, когда клеил, и просто коряво его поправил. В общем, порвал обе пломбы. И это очень сильно напрягает, потому что теперь можно без проблем вскрыть пробы. Объяснял ли он, что делает? Американцы редко что объясняют. Возможно, он делал это в первый раз. Некомпетентный представитель комиссии. Надеюсь, все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

На турнире Bellator x Rizin 2, который состоялся 30 июля в Сайтаме (Япония), Корешков победил американца Лоренца Ларкина раздельным решением судей.