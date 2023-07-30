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Сегодня, 14:37

Корешков: «Перед боем с Ларкиным на моих допинг-пробах повредили обе пломбы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Андрей Корешков рассказал о странной работе допинг-офицеров перед турниром Bellator x Rizin 2.

«Когда ты сдаешь анализы, на баночке есть полоска, которая показывает температуру содержимого, чтобы никто не подлил жидкости. Сотрудник начал разливать на пробы А и Б. Также есть бумажные пломбы — наклейки со штрих-кодами. Он начал их отрывать, но они не отклеились от бланка — оторвал с бумагой.
Прилепляет их к пробирке — они не приклеились и отвалились прямо в пакете. Потом он понял, что нужно оторвать бумажку, которая осталась от бланка. Начал ее откреплять и оторвал кусочек пломбы. А на другой пробе порвал штрихкод, когда клеил, и просто коряво его поправил. В общем, порвал обе пломбы. И это очень сильно напрягает, потому что теперь можно без проблем вскрыть пробы. Объяснял ли он, что делает? Американцы редко что объясняют. Возможно, он делал это в первый раз. Некомпетентный представитель комиссии. Надеюсь, все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

На турнире Bellator x Rizin 2, который состоялся 30 июля в Сайтаме (Япония), Корешков победил американца Лоренца Ларкина раздельным решением судей.

Источник: РБ Спорт
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