Расписание запланированных на август турниров UFC.

В августе состоятся четыре турнира под эгидой UFC. В одном из них примет участие российский боец Денис Тюлюлин. Также нас ожидает титульный поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.

UFC on ESPN 50

Дата: 5 августа 2023

Место: Нэшвилл (штат Теннесси, США), Bridgestone Arena

Основной кард

Легчайший вес: Кори Сэндхаген — Роб Фонт

Женщины, первый наилегчайший вес: Джессика Андраде — Татьяна Суарез

Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 04.00 (по московскому времени).

UFC on ESPN 51

Дата: 12 августа 2023

Место: Энтерпрайз (Лас-Вегас, штат Невада, США), спортивный комплекс"UFC Apex

Основной кард

Полусредний вес: Висенте Люке — Рафаэл Дос Аньос

Полулегкий вес: Каб Суонсон — Хаким Даводу

Полутяжелый вес: Халил Роунтри — Крис Докос

Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 05.00 (по московскому времени).

UFC 292

Дата: 19 августа 2023

Место: Бостон (штат Массачусетс, США), спортивная арена TD Garden

Основной кард

Легчайший вес (титульный бой): Алджамейн Стерлинг — Шон О'Мэлли.

Женщины, первый наилегчайший вес, титульный бой: Вейли Жан — Аманда Лемос.

Также в рамках турнира UFC 292 российский средневес UFC Денис Тюлюлин (рекорд в ММА — 10-7) проведет четвертый бой в UFC против 31-летнего бразильца Грегори Родригеса (13-5).

Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 04.00 (по московскому времени).

Денис Тюлюлин. Фото Соцсети

UFC Fight Night 225

Дата: 26 августа 2023

Место: Калланг (Сингапур), стадион Singapore Indoor

Основной кард

Полулегкий вес: Макс Холлоуэй — Чан Сун Чжун

Женщины, наилегчайший вес: Таила Сантос — Эрин Блэнчфилд

Полутяжелый вес: Энтони Смит — Райан Спэнн

Полулегкий вес: Гига Чикадзе — Алекс Касерес

Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 03.00 (по московскому времени).

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