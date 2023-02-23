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Сегодня, 16:43

Артур Гусейнов: «Исмаилов — это один экземпляр из тысячи»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Артур Гусейнов высказался о карьере Магомеда Исмаилова.

«Магомед Исмаилов — это один экземпляр из тысячи, который себя хорошо показывает, что в боксе, что в ММА. Самый высокооплачиваемый боец России на сегодняшний день. Он поднял ММА по финансам. Раньше никто не получал такие гонорары, которые получил он. Я его лично знаю. Мага — мой младший брат, потому что он младше меня на год. Думаю, ОН проведет десять боев и уйдет на покой. Травмы, колени, пятое, десятое. Зачем это? У него все есть, и нет проблем с финансами. Здоровье на первом месте, больше времени семье, а бои — это не на всю жизнь», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой по правилам бокса. Его соперником будет Иван Штырков.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guseinov-ismailov-eto-odin-ekzemplyar-iz-tysyachi-230184/
Магомед Исмаилов
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