Панарин против Кузнецова, а с кем сыграет Бобровский? Расклады на второй раунд плей-офф НХЛ

Из четырех пар пока известна только одна.

Кто уже вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

В четвертьфиналах конференций Кубка Стэнли уже определились пять победителей, завершены следующие серии:

Пока первый раунд обходится без сенсаций: из команд с худшим посевом победил только «Колорадо», который провел неровную регулярку, но все равно был фаворитом в противостоянии с «Виннипегом».

Не закончены еще три серии:

Главные интриги: вылетит ли действующий чемпион «Вегас» и сможет ли «Торонто» преодолеть проклятие седьмых матчей: «Мэйпл Лифс» не побеждали в них уже 20 лет, причем в трех из пяти случаев проиграли как раз «Бостону».

Какие пары будут во втором раунде Кубка Стэнли

В отличие от КХЛ, сетка плей-офф НХЛ известна сразу со старта — понятий «самый высокий посев» и «самый низкий посев» в регламенте нет. Все проще: в каждой из пар победитель пары «лучшая команда в дивизионе vs обладатель «уайлд-кард» сыграет с победителем пары «вторая команда в дивизионе vs третья команда в дивизионе».

Так что одна серия уже известна: «Рейнджерс» (начинают дома) встретятся с «Каролиной». Панарин и Шестеркин против Орлова, Кузнецова, Свечникова и Кочеткова.

В другой восточной серии сыграет «Флорида» (начинает дома, россияне — Бобровский, Куликов, Тарасенко) с победителем пары «Бостон» — «Торонто» (Самсонов, Любушкин). Поскольку перекрестного плей-офф в НХЛ нет, из Восточной конференции в финал попадет кто-то из указанных выше команд.

На «Западе» обе пары второго раунда могут определиться сегодня ночью. «Даллас» (если пройдет, начнет дома, россиянин — Дадонов) или «Вегас» (начнет на выезде, россияне — Барбашев, Дорофеев) сыграют с «Колорадо» (Георгиев, Тренин, Ничушкин, Коваленко), «Ванкувер» (если пройдет, начнет дома, россияне — Задоров, Михеев, Подколзин) или «Нэшвилл» (начнет на выезде) — с «Эдмонтоном».