Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

9 декабря, 23:46

Шлеменко: «Переименовать Волгоград в Сталинград — хорошая инициатива»

Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» высказал свое отношение к Иосифу Сталину.

— Есть инициатива переименовать Волгоград в Сталинград.

— Хорошая инициатива. Люди умирали за Сталина, жизнь свою отдавали. Конечно за него. Посмотрите хроники, сколько народу пришло его хоронить, проститься с ним. Сколько людей еще живущих, вы с ними поговорите. Я говорю — я знаю как о нем люди отзываются, которые понимают, которые жили в те времена.

А что он сделал с нашей страной? Экономическое чудо. Самое главное чудо — только в сталинские годы цены снижались. Почему бы это не взять на вооружение? А сейчас с каждым годом растут.

— А лагеря? Репрессии?

— Да я вас умоляю! Солженицына надо поменьше подпускать было: все можно опошлить. Не только в Советском Союзе так жили. Тогда были сложные годы, по-другому было никак. Конечно, мы сейчас берем все самое плохое. А зачем? Если вы не имеете великого прошлого, вы не будете иметь великого будущего. У нас оно есть, но его нужно украсть, опошлить и оболгать, придумав какую-то непонятную, выдуманную историю, которая не бьется и рассказывать сказки, как надо жить. Вот и все. Просто ходить на побегушках и кланяться, когда к нам придут дяди и дадут нам три копейки с барского плеча за бусы. Как у туземцев.

По данным статистики первого спецотдела бывшего МВД СССР (ныне — МВД РФ), в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 приговорены к высшей мере наказания. (РИА Новости)

Александр Шлеменко
17
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шлеменко понравилось, как водят в Ингушетии: «Безбашенно ездят, но дебилов нет»