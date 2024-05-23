Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Изучаем перспективы российского вратаря в парижском суперклубе.

Крохи для сменщиков

«ПСЖ», 20 млн евро за трансфер — все это, конечно, круто. Только утро вечера мудренее. Эмоции улеглись, пришло время спокойного анализа, и ключевой в новости о возможном переезде Матвея Сафонова из Краснодара в Париж видится одна четкая формулировка. Про приглашение на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. То есть основному вратарю сборной России предлагают роль парижского Агкацева.

Что это такое — можно поинтересоваться у покинувшего Париж знаменитого костариканца Кейлора Наваса и воспитанника «Барселоны» Арнау Тенаса. Они поровну разделили между собой 12 пропущенных Доннаруммой матчей. Могло, кстати, быть и меньше, но Тенас получил бонус из трех игр при выходе на замену после удаления первого номера в игре с «Гавром» и его последующей дисквалификации на два тура. А 37-летний Навас вышел в последнем туре на свою прощальную игру.

Еще один нюанс — отсутствие в «ПСЖ» характерной для многих топ-лиг практики деления на основного и кубкового вратаря. Яркий пример — финал Лиги Европы, где ворота «Аталанты» и «Байера» защищали голкиперы, которые в национальных чемпионатах играют либо нечасто (Муссо), либо почти никогда (Коварж). Доннарумма же активно задействован во всех турнирах. Все матчи Лиги чемпионов, 25 игр в лиге 1, три — в Кубке Франции, где Навасу отдали пару встреч с представителями низших дивизионов.

Что до девяти пропущенных туров чемпионата, то это были форс-мажорные обстоятельства (дисквалификация), низкая значимость игр (после завоевания титула) и те случаи, когда Доннарумме требовалось отдохнуть перед важным еврокубковым матчем или после него. То есть расклад понятен. Итальянец с его звездным статусом и большим контрактом — бесспорный первый номер. Его сменщику, если Джиджи избежит травм, достанется порядка десяти игр. Прямо скажем, негусто для Сафонова, который привык сам быть вожаком во вратарском коллективе.

Станислав Агкацев и Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мечта

Только есть один важный нюанс. Навас уходит, в перспективах Тенаса разуверились, карьера Серхио Рико после падения с лошади и нахождения в коме под вопросом, а «ПСЖ» ищет не просто второго номера. Парижанам нужен кипер, который составит реальную конкуренцию Доннарумме. Не просто так на днях во Франции прошла информация о контактах чемпионов Франции с Люка Шевалье из «Лилля», который был признан лучшим вратарем сезона по версии Ассоциации профессиональных тренеров вратарей.

Правда, все основные призы — от Национальной ассоциации профессиональных футболистов и ведущего спортивного СМИ Франции L'Equipe — достались Доннарумме. Он лучший вратарь лиги 1 и по оценкам статистического портала Whoscored, так что стартовая позиция Сафонова будет не самой выгодной. Но и не безнадежной. Если Матвей все же окажется во французской столице, его целью будет увидеть Париж и играть. Переход в Европу ради перехода — не его история.

Это путь к мечте, о которой Сафонов рассказывал три года назад в программе «Коммент.Шоу»: «Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так все страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать. Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России. Хочется посмотреть другие варианты».

Фото Global Look Press

Игра ногами

В общем, с мотивацией у Сафонова все в полном порядке. Но каковы шансы навязать Доннарумме реальную конкуренцию? Всем же понятно, что это не случай «Монако», где с начала сезона был твердый первый номер, а в Лигу чемпионов монегаски прорвались с вечным дублером Маецки. Одно дело усадить на лавку приглашавшегося на первые роли, но все же резервиста сборной Швейцарии Кена и совсем другое — чемпион Европы и один из лучших вратарей современности Доннарумма. Как минимум в силу статуса у него гораздо выше лимит ошибок.

«Все совершают ошибки, и для него она первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас. Он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен. Ему удалось быстро прийти в себя после данного просчета. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон — выдающийся, и я в восторге от его игры и поведения», — говорил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике о «привозе» итальянца в декабрьском матче с «Монако».

Однако просчеты Джиджи при игре ногами — системная и едва ли не главная его проблема. Причем на поверхности только эпизоды, которые заканчиваются неприятностями. А сколько было ситуаций, когда после «обрезов» вратаря на выручку приходили защитники или Доннарумма сам все исправлял, поднимая на максимальный уровень показатель предотвращенных голов! Но именно в ранге самого спасающего вратаря в ведущих лигах Европы он стал виновником трех взятий ворот в первом четвертьфинале ЛЧ против «Барсы».

Так что и на солнце есть пятна, а Сафонов полностью соответствует игровой модели Энрике, для которого вратарь — важная фигура в розыгрыше мяча. Поэтому хорошая игра ногами — один из ключевых пунктов в требованиях к конкуренту Доннаруммы. Матвей тоже ошибается в передачах, допуская результативные ошибки, как в играх с «Ростовом». Однако его влияние на развитие атак перевешивает риск. А спасает краснодарец регулярно, так что в ролевую модель Энрике он вписывается идеально. Пока — как конкурент Доннаруммы. Остальное зависит от самого Сафонова.