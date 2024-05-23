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Сегодня, 19:47

Канада победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Руслан Минаев
Канада — Словакия.
Фото Reuters
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Сборная Канады победила Словакию в четвертьфинале чемпионата мира — 6:3. Матч проходил на «Арене О2» в Праге.

У канадцев голы забивали Джаред Макканн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол (дубль), Дилан Гюнтер и Брэндон Танев. У словаков шайбы забросили Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.

Канада стала вторым полуфиналистом чемпионата мира после Швейцарии, которая обыграла Германию (3:1).

Чемпионат мира

1/4 финала

Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3.

Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5).

Судьи: Каукокари, Франо.

23 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Придумай мем

  • Товарищ Майор

    Гоп стоп Канада старых баб нэ надо Молодых давайте, а ви хлопци грайты(с)

    23.05.2024

  • Моше Зенкин

    Повесь в своем сортире флаг Канады и пой там ее гимн, патриот канадский!

    23.05.2024

  • Фирсыч

    Дык эта, у старшего внука на днях доча родилась. Так что уже прадеда.

    23.05.2024

  • зритель1

    пронька заднеприводная, если тока она сама родила.

    23.05.2024

  • Falco 761

    ya durakas- мой сын гей, родила его мне Figa.

    23.05.2024

  • Falco 761

    Ты мой козломордый сынок !

    23.05.2024

  • ya durakas

    и ты радужный как папка? айя.. печаль

    23.05.2024

  • Falco 761

    Подставляй попку, фаг !

    23.05.2024

  • ya durakas

    У проньки сын зарегистрировался на Сэ? Falko World Sport... *Facepalm*

    23.05.2024

  • Falco 761

    А что сильный что ли ? Без старой овцы и инших ??

    23.05.2024

  • NF

    Припоминаю, что, после слабого старта Канады, кто-то там "ура-патриотически" измывался. А толку-то? Как бы не выступала Канада, она свой отрыв побед на ЧМ от СССР/России усилит, и кому какое дело до нытья в стиле "Без нас ЧМ слабый"? Мир живёт и не рыдает, вот таков нынешний статус режима в РФ. Это - не СССР, который воспринимали как должно и не смели даже пытаться...

    23.05.2024

  • Falco 761

    Твои проблемы - галимые темы.

    23.05.2024

  • Falco 761

    Да ,контролировали гаму.

    23.05.2024

  • World Sport

    Канада вообще в пол ноги! Даже не вспотели! Они даже не играли! Могли и десятку спокойно накидать. Тренировка по сути. Словаки по определению им не соперники. А вот амеры могут дать бой. Должны. Там составчик что надо!

    23.05.2024

  • Колючий Пушистик

    Канада совсем не впечатлила, при этом словаки были просто мертвые. Так, уже увидел что со Швейцарией.

    23.05.2024

  • Falco 761

    Где Эратия ?

    23.05.2024

  • World Sport

    Лайф из лайф, на на на на-на! Лайф из лайф... :flag_ca::love_you_gesture::trophy::headphones: Канаду и Швейцарию с победами! Можно, конечно, было матчи развести по времени, если не полностью, то хотя бы частично.

    23.05.2024

  • Falco 761

    За гейропу, ну-ну. Видно ты сам такой.

    23.05.2024

  • Falco 761

    Деда, все было под контролем. Где URS ?

    23.05.2024

  • Falco 761

    Всем кто снял слам на Канаде респект, остальные - тупые кричи !

    23.05.2024

  • Фирсыч

    Концовка выдалась нервной. Гол навесом через двух защитников был красив!

    23.05.2024

  • хурма(сельдерей)

    класс канадцев сказал свое слово у словаков никаких шансов не было болел за них

    23.05.2024

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