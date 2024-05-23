Канада победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сегодня, 19:47
Сборная Канады победила Словакию в четвертьфинале чемпионата мира — 6:3. Матч проходил на «Арене О2» в Праге.
У канадцев голы забивали Джаред Макканн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол (дубль), Дилан Гюнтер и Брэндон Танев. У словаков шайбы забросили Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.
Канада стала вторым полуфиналистом чемпионата мира после Швейцарии, которая обыграла Германию (3:1).
Чемпионат мира
1/4 финала
Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3.
Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5).
Судьи: Каукокари, Франо.
23 мая. Прага. o2 Arena.
Товарищ Майор
Гоп стоп Канада старых баб нэ надо Молодых давайте, а ви хлопци грайты(с)
23.05.2024
Моше Зенкин
Повесь в своем сортире флаг Канады и пой там ее гимн, патриот канадский!
23.05.2024
Фирсыч
Дык эта, у старшего внука на днях доча родилась. Так что уже прадеда.
23.05.2024
зритель1
пронька заднеприводная, если тока она сама родила.
23.05.2024
Falco 761
ya durakas- мой сын гей, родила его мне Figa.
23.05.2024
Falco 761
Ты мой козломордый сынок !
23.05.2024
ya durakas
и ты радужный как папка? айя.. печаль
23.05.2024
Falco 761
Подставляй попку, фаг !
23.05.2024
ya durakas
У проньки сын зарегистрировался на Сэ? Falko World Sport... *Facepalm*
23.05.2024
Falco 761
А что сильный что ли ? Без старой овцы и инших ??
23.05.2024
NF
Припоминаю, что, после слабого старта Канады, кто-то там "ура-патриотически" измывался. А толку-то? Как бы не выступала Канада, она свой отрыв побед на ЧМ от СССР/России усилит, и кому какое дело до нытья в стиле "Без нас ЧМ слабый"? Мир живёт и не рыдает, вот таков нынешний статус режима в РФ. Это - не СССР, который воспринимали как должно и не смели даже пытаться...
23.05.2024
Falco 761
Твои проблемы - галимые темы.
23.05.2024
Falco 761
Да ,контролировали гаму.
23.05.2024
World Sport
Канада вообще в пол ноги! Даже не вспотели! Они даже не играли! Могли и десятку спокойно накидать. Тренировка по сути. Словаки по определению им не соперники. А вот амеры могут дать бой. Должны. Там составчик что надо!
23.05.2024
Колючий Пушистик
Канада совсем не впечатлила, при этом словаки были просто мертвые. Так, уже увидел что со Швейцарией.
23.05.2024
Falco 761
Где Эратия ?
23.05.2024
World Sport
Лайф из лайф, на на на на-на! Лайф из лайф... :flag_ca::love_you_gesture::trophy::headphones: Канаду и Швейцарию с победами! Можно, конечно, было матчи развести по времени, если не полностью, то хотя бы частично.
23.05.2024
Falco 761
За гейропу, ну-ну. Видно ты сам такой.
23.05.2024
Falco 761
Деда, все было под контролем. Где URS ?
23.05.2024
Falco 761
Всем кто снял слам на Канаде респект, остальные - тупые кричи !
23.05.2024
Фирсыч
Концовка выдалась нервной. Гол навесом через двух защитников был красив!
23.05.2024
хурма(сельдерей)
класс канадцев сказал свое слово у словаков никаких шансов не было болел за них
23.05.2024