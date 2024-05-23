Канада победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Канады победила Словакию в четвертьфинале чемпионата мира — 6:3. Матч проходил на «Арене О2» в Праге.

У канадцев голы забивали Джаред Макканн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол (дубль), Дилан Гюнтер и Брэндон Танев. У словаков шайбы забросили Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.

Канада стала вторым полуфиналистом чемпионата мира после Швейцарии, которая обыграла Германию (3:1).

Чемпионат мира

1/4 финала

Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3.

Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5).

Судьи: Каукокари, Франо.

23 мая. Прага. o2 Arena.