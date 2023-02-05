Валентин Молдавский: «Федор понимал, что шансов мало, но он должен был попробовать»

Российский тяжеловес Bellator из команды Fedor Team Валентин Молдавский (11-2) подтвердил корреспонденту «СЭ», что Федор Емельяненко (40-7) готовился к бою с Райаном Бейдером (31-7) с травмами.

— Я слышал, что у него травма спины была перед этим поединком. Вообще там чуть ли не речь о снятии с боя была.

— Я не стал об этом говорить [травме спины]. Федор не говорил, да и мне зачем? Да они у него давно [травмы]... грыжа, за ногу... где-то тоже в борьбе... я проход делал, Витя... на одной ноге Федя полсбора провел.

— Но все равно вышел на этот поединок. Хотя, наверное, можно было не выйти.

— А как не выйти? Конечно, можно. А можно было вообще боями не заниматься, а электриком пойти работать. А можно было дзюдо закончить и пойти тренировать детей в бомбоубежище. Много чего можно. Наверное, раз он такое выбрал, он себе отдает отчет. Просто все эти сидят в комфортных каких-то условиях и такие: «Вот че он ни че». Те, кто никогда не решится на что-то подобное, на какой-то вызов самому себе, те, конечно, сидят, будут рассуждать. Федя тоже это понимал, что шансов мало, но он должен был попробовать.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде (США).