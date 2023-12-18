Штырков: «После боя с Минеевым ребра перестали болеть через две недели»

Боец ММА Иван Штырков рассказал, что пропустил поединок с Максимом Гришиным в турнире RCC 17 из-за последствий боя с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«Я принял решение не драться с Гришиным на следующее утро после боя с Минеевым. Я приехал домой и не мог нормально спарринговать из-за небольших травм. Они не давали начать тренировочный процесс, а в этом состоянии нельзя уверенно выйти в клетку с таким грозным оппонентом. Не хотелось поспешить и людей насмешить. Тем более это уже было. Я решил не рисковать.

Когда у меня прошли ребра после боя с Минеевым? Примерно через две недели, но не все. Я смог работать левой рукой, поворачиваться. Прошел почти месяц, и я чувствую, что могу приступить к полноценному тренировочному процессу. Но нужно втянуться и разогнаться, а потом набирать обороты. Считаю, что принял правильное решение. Немного не по себе, потому что никогда не пропускал большие новогодние турниры RCC и никогда не отказывал драться в них. Но мы наверстаем упущенное и будем хедлайнерами», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

Бой Минеева и Штыркова по правилам кикбоксинга стал главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 18 ноября в Сочи. Минеев победил единогласным решением судей.