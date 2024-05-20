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Сегодня, 10:58

Глушаков: «Ухожу из «Урарту». Сезон закончится, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» объявил об уходе из команды.

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели. Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», — сказал Глушаков «СЭ».

3 мая появилась информация, что Глушаков поссорился с одноклубником из-за «романтических отношений» с его женой и был выведен из состава «Урарту». 37-летний полузащитник опроверг слухи и заявил, что не играет из-за травмы икроножной мышцы.

Хавбек выступает за «Урарту» с февраля 2024 года. Всего за команду он провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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