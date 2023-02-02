Биография Федора Емельяненко: жизнь Последнего Императора

Федор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года. Рост Емельяненко 183 см, соревновательный вес в разные периоды карьеры составлял от 101 до 108 кг.

Детство и юношеские годы

Федор Емельяненко родился в украинском городе Рубежное (Луганская область) в семье преподавателя Ольги Федоровны и газоэлектросварщика Владимира Александровича.

Федор был вторым ребенком в семье — у его родителей уже была дочь Марина, которая родилась в 1974 году. В 1978 году семья переехала в Старый Оскол (Белгородская область). Позднее у Федора появились два брата — Александр (1981 г.р.) и Иван (1988 г.р.).

С Александром у него сложились довольно драматичные отношения, хотя изначально они общались хорошо и тесно. Но когда оба были уже взрослыми людьми и развивали спортивные карьеры — между ними произошел конфликт, из-за которого они перестали поддерживать отношения. И даже вынесли это на публику, раздавая громкие интервью и обмениваясь колкими высказываниями в СМИ.

Именно Федор привел Александра в зал самбо и дзюдо. В 2011 году на телеканале «Россия-2» вышел документальный фильм о Емельяненко-старшем. В этой картине Александр вспомнил, как Федор в детстве таскал его на спине, забирал из садика. И также подтвердил, что именно брат привел его в спорт: «Благодаря ему я пришел в ММА, попал в Pride. По его стопам иду в спорте».

Братья Емельяненко выступали в Pride — в одном из самых известных ММА-промоушенов конца 1990-х — середины 2000-х. Первое время они переживали друг за друга, но потом что-то пошло не так: Pride развалился, их карьерные пути разошлись, Федор и Александр перестали тренироваться вместе.

Александр начал попадать в один скандал за другим. Весной 2014-го его обвинили в изнасиловании, затем посадили в тюрьму. Он вышел на свободу в ноябре 2016-го. Федор, спустя месяц после этого, сообщил «Фонтанке», что общается с братом через маму.

В 2017-м случилась знаменитая перепалка братьев в прессе, когда Федор, реагируя на интервью Александра, назвал брата Иудой. Александр в свою очередь заявил: «В Феде дерьма больше, чем он весит».

В феврале 2018-го Александр же сказал в интервью «СЭ»: «Конечно, мы помиримся». Но спустя три года все осталось на прежнем уровне. В сентябре 2021 года — вновь Александр — заявил в интервью подкасту Hustle MMA, что вообще не общается с братом.

— Я с Федором не общаюсь уже очень давно. Лет четырнадцать, наверное, — сказал Емельяненко-младший. — Вообще не разговариваем. Так, в интервью он что-то говорит. Я как-то раз позвонил ему, у него аж истерика началась. Думал, захлебнется в своих словах. Я выслушал, поговорил, положил трубку и понял, что отношения нам еще долго не наладить.

На вопрос о примирении он дал четкий ответ — не верит, что это произойдет.

— Верите, что наладите?

— Вообще не верю. Мне без Федора живется спокойнее и комфортнее. Когда с Федором — надо под Федора дудку что-то делать, плясать. Угождать ему. «Федя! Федя!» Ходить облизывать его, чтобы он доволен был. Сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе, и никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

Личная жизнь

Со своей первой (и в то же время — нынешней) супругой Федор Емельяненко познакомился еще в школьные годы в пионерлагере. Там Федор был на спортивных сборах, а Оксана работала вожатой. В 1999 году молодые люди поженились, и у них родилась дочь Маша.

Но в 2006 году союз распался. Год спустя, в декабре 2007 года, у Емельяненко и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса. Через два года пара узаконила отношения. В июле 2011 года в семье родилась еще одна дочка — Елизавета.

Однако в середине 2013-го пара приняла решение развестись. Федор вернулся к своей первой супруге Оксане. В этот раз пара обвенчалась в церкви. В их браке родились еще две дочери — в 2017 и 2019 годах.

Федор не просто так принял решение о венчании — еще в 2007 году, после поездки в Дивеево, началось его воцерковление — не просто принятие крещения, а регулярное участие в богослужениях и в церковной жизни, стремление жить по-христиански.

В СМИ пишут, что Емельяненко задумывался о вопросах веры еще во время службы в армии, но именно с 2007 года его отношение к религии стало нести ярко выраженный характер.

С тех пор Федор часто упоминает Бога в своих высказывания.

«Когда человек обретает веру: тебя разворачивает на 180 градусов — либо ты со Христом, либо нет. Это именно радикальный выбор. Ты порываешь со своим прошлым — уверен, по-другому нельзя», — приводит слова Емельяненко «Фома».

Спортивная карьера Федора Емельяненко

Спорт в жизни Последнего императора начался в 10 лет с занятий самбо и дзюдо в секции. Его первый тренер — Василий Гаврилов. Спустя год занятий самбо и дзюдо в секции, Емельяненко взяли в спортивный класс Владимира Воронова. Под его руководством Федор тренировался примерно до 2016 года включительно (в 2020-м Воронов скончался от последствий коронавируса).

Школу Емельяненко окончил в 1991 году и поступил в профессиональное училище, которое в 1994 году закончил с отличием. С 1995 по 1997 год служил в рядах Российской армии.

После увольнения в запас в 1997 году Федор получил звание мастера спорта России по самбо, а спустя два месяца стал мастером спорта по дзюдо. Позднее он также получил звание мастера спорта международного класса по самбо.

В 1999 году Емельяненко в составе сборной России по самбо стал бронзовым призером международных турниров класса А, а также помог команде в завоевании золотой медали в командном чемпионате Европы в Стамбуле. Но из сборной Федор был вынужден уйти в связи с несправедливостью в судействе и необходимостью заработков. Все это подтолкнуло его к выступлению в боях по смешанным правилам на профессиональной основе.

Первой организацией ММА в карьере Емельяненко стала японская Rings. Там он провел 11 боев и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Именно в Rings он потерпел первое официальное поражение — от Цуеси Косаки. Японец на 17-й секунде боя нанес Федору рассечение ударом локтя, после которого Емельяненко запретили продолжать поединок. Удары локтями в Rings были запрещены, однако победа была присуждена Косаке.

Емельяненко дважды становился чемпионом Rings (в 2001 году — в тяжелом весе и в 2002 году — в абсолютной весовой категории) и был приглашен в Pride — на тот момент самую крупную ММА-лигу в мире. Его дебют в этом промоушене произошел 23 июня 2002 года, а уже через год, в 2003-м, Федор завоевал титул чемпиона.

Всего Емельяненко провел в Pride 15 боев, победив в каждом. Последний поединок Федора в этой организации состоялся 31 декабря 2006 года — Последний император вынудил сдаться Марка Ханта.

В 2007 году активы Pride были выкуплены главным конкурентом — UFC. После этого в СМИ стали распространяться слухи, что Емельяненко будет проводить бои в UFC. Однако договориться с этой лигой у Федора и его менеджера — президента M-1 Global Вадима Финкельштейна — не получилось. Камнем преткновения стал тот факт, что Финкельштейн требовал у UFC проводить бои Емельяненко в со-промоушене — то есть на совместных турнирах UFC и M-1 Global. Американскую организацию это категорически не устраивало. Отметим, что Федор также являлся миноритарным совладельцем М-1 Global, обладая акционерной долей в 8,5 %. Во времена Rings и Pride Емельяненко проводил по четыре-пять боев в год, а после 2006 года их число заметно сократилось.

В 2007-м Емельяненко победил Мэтта Линдланда на турнире Bodog в Санкт-Петербурге и Хон Ман Чхве на турнире Yarennoka! в Сайтаме. А в 2008-го он за 36 секунд выиграл у экс-чемпиона UFC Тима Сильвию на шоу Affliction и стал первым чемпионом WAMMA в тяжелом весе. В январе 2009-го, также на турнире Affliction, Федор победил еще одного бывшего чемпиона UFC — Андрея Орловского — брутальным нокаутом. Потом лига Affliction, поддерживаемая Дональдом Трампом, прекратила существование, а Емельяненко подписался в Strikeforce, крупную американскую организацию, согласившуюся на со-промоушен с М-1 Global.

В ноябре 2009-го Емельяненко нокаутировал Бретта Роджерса, а затем наступила серия неудач. В июне 2010 года Федор потерпел первое бесспорное поражение — от Фабрисио Вердума. Бразилец заключил российского в «треугольник», после чего Емельяненко сигнализировал о сдаче. В феврале 2011-го Федор проиграл Антонио Силве (старооскольца не выпустили на третий раунд из-за гематом на лице), а в июле 2011-го уступил техническим нокаутом Дэну Хендерсону. Контракт с Емельяненко в Strikeforce продлевать не стали — тогда контрольный пакет акций промоушена уже принадлежал материнской компании UFC — Zuffa.

В ноябре 2011-го Емельяненко в московском спорткомплексе «Олимпийский» победил единогласным решением судей Джеффа Монсона (шоу M-1 Global), а в декабре 2011-го отправил в нокаут олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоси Исии на совместном турнире Dream и M-1 Global в Сайтаме. В июне 2012-го Федор одержал еще одну победу нокаутом — над Педро Риззо, после чего объявил о завершении бойцовской карьеры. Однако уже в июле 2015-го Емельяненко сообщил о возвращении в ММА.

В декабре 2015-го Емельяненко провел первый бой за 3,5 года, легко победив Джайдипа Сингха (кикбоксер сдался после ударов в партере) в Сайтаме на шоу Rizin, а в июне 2016-го Федор выступил на турнире Fight Nights в Санкт-Петербурге. Поединок с экс-бойцом UFC Фабио Мальдонадо получился чрезвычайно упорным. Емельяненко едва не ушел в нокаут в первом раунде, но выстоял и забрал следующие два раунда. В итоге судьи отдали победу Последнему императору.

В ноябре 2016 года Емельяненко подписал контракт с американским промоушеном Bellator, где дебютировал в июне 2017-го, проиграв нокаутом Мэтту Митриону. Затем Федор заявился в Гран-при тяжеловесов Bellator, где сумел дойти до финала. В четвертьфинале он нокаутировал Фрэнка Мира, в полуфинале — Чела Соннена. Финал с Райаном Бейдером, к сожалению, длился недолго — 42-летний Емельяненко упал уже на 35-й секунде боя. Тем не менее Федор решил продолжить бойцовскую карьеру, подписав новый контракт с Bellator. 30 декабря 2019-го Последний император нокаутировал экс-звезду Pride и UFC Куинтона Джексона. Всего на счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА.

Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269. Соревнования прошли на «ВТБ Арене» в Москве 23 октября. Емельяненко нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Федор Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Политическая деятельность

Помимо спортивной и тренерской, стоит упомянуть и политическую деятельность Емельяненко. С 3 сентября 2007 года Федор является членом политической партии «Единая Россия». В октябре 2010 года Емельяненко стал депутатом Белгородской областной думы. В ходе своей деятельности он уделял много внимания развитию спорта и молодежных движений.

В мае 2012 года Федор возглавил Союз смешанных боевых единоборств ММА России. В октябре 2018-го на должность президента Союза ММА России был назначен Радмира Габдуллина, а Федор стал почетным президентом Союза и председателем наблюдательного совета. Во время предвыборной президентской кампании 2018 года Емельяненко входил в список доверенных лиц кандидата Владимира Путина.

Достижения и награды

С апреля 2001-го по июнь 2010 года Федор не проиграл ни одного боя. В 2003-2010 годах признавался лучшим в мире бойцом в тяжелом весе (по версиям ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, MMA Weekly).

Титулы Емельяненко:

девятикратный чемпион России по боевому самбо;

четырехкратный чемпион мира по боевому самбо;

мастер спорта международного класса по дзюдо;

двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии RINGS;

четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии Pride FC;

двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам по версии WAMMA.



У Федора также имеется ряд наград:

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 2007 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу;

почетное звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» (2009);

звание «Почетный гражданин Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической культуры и спорта (2009);

Золотой орден семьи Романовых «Святой Николай II» I степени (2010);

почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2016) и многие другие.Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)



В 2015-м во время переговоров с японским промоушеном Емельяненко пришла идея создать свою команду. Идея воплотилась в жизнь: сейчас в Fedor Team восемь бойцов, и все дерутся в Bellator. Почти все ученики — из Старого Оскола.

Вадим Немков — полутяжелый вес, чемпион;

Анатолий Токов — средний вес

Валентин Молдавский — тяжелый вес;

Кирилл Сидельников — тяжелый вес;

Виктор Немков — полутяжелый вес;

Владимир Токов — легкий вес;

Никита Михайлов — полулегкий вес;

Олег Попов — тяжелый вес.

Главный тренер команды — Александр Мичков.

Знаменитое прозвище Последний Император боец получил в Японии. Однако, по словам самого Емельяненко, оно ему не очень нравится.

«Последним Императором меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II», — заявил Федор в интервью в 2017 году.

Чем сейчас занимается Федор Емельяненко

В 2023 году Емельяненко проведет последний поединок по правилам ММА в профессиональной карьере. В ночь на 5 февраля боец встретится в реванше с Райаном Бейдером в Bellator.

Бой пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, в рамках вечера единоборств на турнире Bellator 290. Это последний поединок Федора по контракту с Bellator.

В сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. По сообщениям в СМИ, Федор успешно сдал вступительные экзамены по виноградарству и плодоводству. Он выбрал направление «Садоводство».

Социальные сети и сайт Федора Емельяненко

— Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Емельяненко,_Федор_Владимирович

— Сайт (не обновляется с 2015 года): http://www.fedoremelianenko.tv/rus/