«Благодаря Федору я пришел в спорт». Как бойцы отреагировали на поражение Емельяненко

Федор взрастил целое поколение фанатов, которые пошли по его стопам.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, состоялся турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой стал реваншем — первый поединок состоялся в январе 2019-го, тогда американец выиграл нокаутом за 35 секунде. В этот раз ему понадобилось больше времени — бой закончился на отметке 2 минуты и 30 секунд.

Для Последнего Императора бой стал прощальным. Федор — спортсмен, которого можно назвать «любимым бойцом твоего любимого бойца», от него фанатеют не только болельщики, но и коллеги, выступающие в профессионалах. Вот как они реагировали на последний поединок россиянина.

Федор Емельяненко положил перчатки.

Боец UFC Дэн Иге: «Черт, это было грустно, но круто видеть, как все легенды собираются и поддерживают Федора».

Боец UFC Шон Брэди: «Блин, эта сцена в Bellator для Федора, круто видеть всех этих легенд».

Боец UFC Роб Фонт: «Грустный способ уйти».

Боец UFC Терренс Маккинни: «Еще одна легенда ушла. Федор, ты был крутым чуваком, спасибо тебе».

Боец UFC Дерек Брансон: «В 2011 году я дрался в том же карде, что и Федор, и думал, что это был его последний бой, и посмотрите, он все еще здесь!»

Экс-боец UFC Алан Джубан: «Черт... В любом случае это был крутой бой!»

Боец UFC Саид-Йокуб Кахрамонов: «Победа или поражение, он остается моим любимым бойцом».

Боец UFC Саид-Йокуб Кахрамонов с Федором Емельяненко. Фото Соцсети

Чемпион ONE Арьян Буллар: «Федор был бойцом, благодаря которому я пришел в спорт. Небольшой тяжеловес. Техничный во всех смыслах. Убийца. Скромный. Безжалостный. Конец эпохи однозначно. Не хочу, чтобы он пострадал сегодня вечером».

Экс-чемпионка UFC и чемпионка Bellator Крис Сайборг (на пресс-конференции): «Привет, Федор. Я хотела бы сказать, что я твоя большая фанатка. Я смотрела за твоими боями всю карьеру, как ты побеждал всех. Твои выступления мотивировали меня, и я желаю тебе всего самого наилучшего в следующей главе твоей жизни».

Александр Емельяненко: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»