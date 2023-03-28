«Заблокированных подписчиков больше, чем незаблокированных». Как Хасбик отжигал на подкасте Тайсона

Хасбулла троллил Майка и рассказал о тяготах популярности.

Несмотря на слухи, Хасбулла Магомедов не посетит шоу «Что было дальше» — об этом блогер дал понять во время прямой трансляции в соцсетях, когда задал фанатам вопрос: «Что такое ЧБД?» На интервью Хасбика зовут более серьезные личности — недавно друг Ислама Махачева посетил подкаст Майка Тайсона Hotboxin', где мило пообщался с легендой бокса и его соведущим, игроком в американский футбол Себастьяном Джозеф-Дэем.

Тайсон: «Откуда ты?»

Переводчик: «Мы из одного города — Махачкала, Дагестан».

Тайсон: «Это где? Это Россия?»

Переводчик: «Да, юг России. Из того же города, что и Хабиб».

Тайсон: «Откуда у тебя столько подписчиков? Вон тот чувак (показывает на соведущего. — Прим. «СЭ») сказал, что у тебя очень много фолловеров. Недавно видел, как ты в бассейн прыгнул».

Хасбик: «Я клубнику покушал, и все».

Тайсон: «Как ты относишься к такому количеству внимания к тебе?»

Хасбик: «Нет никаких ощущений, чувствую себя как обычный человек».

Тайсон: «Ничего особенного?»

Хасбик: «Здесь внимания много. Чуть устаю иногда, и все. А так нормально».

Тайсон: «Чем тебе нравится заниматься?»

Хасбик: «На машинах ездить, с друзьями отдыхать. В телефоне лазить. И все».

Тайсон: «Какие у тебя машины есть?»

Хасбик: «У меня [Cadillac] Escalade. Еще... не знаю. Мне вот эта машина нравится».

Тайсон: «Escalade — это круто. У меня тоже есть Escalade. Эта машина номер один в Америке и, возможно, в мире. Тебе нравятся Aston Martin, Ferrari?»

Хасбик: «Нет».

Тайсон [обращается к переводчику]: «У него есть такая?»

Переводчик: «Он подумывает о том, чтобы купить такую».

Тайсон [оценивает часы Хасбуллы]: «Свежие котлы! Они реально хороши, мужик».

Хасбик: «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь».

Хасбулла Магомедов (Хасбик). Фото Соцсети

Джозеф-Дэй: «Какие у Хасбика планы?»

Хасбик: «Планы? Ну... Сколько можно заработать и... Помогать, да».

Тайсон: «Как ты узнал о моем шоу?»

Хасбик: «Видел в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ. — Прим. «СЭ»), у Сехудо, везде».

Тайсон: «Генри замечательный, мне он тоже нравится».

Переводчик: «Майк, Хасбик говорил, что есть два человека, с которыми он хочет встретиться в США, — это Майк Тайсон и Илон Маск».

Тайсон: «Хочет увидеться с Илоном Маском? Во дела! Когда у тебя день рождения?»

Хасбик: «7 июля 2002-го».

Тайсон: «Ты, я и Илон Маск в Канзасе».

Хасбик: «Один лишний, по-моему. Третий лишний».

Тайсон: «Ты должен с нами встретиться, ты один из нас».

Переводчик: «Он больше не хочет видеться с Илоном». (Смеется).

Тайсон: «Да ладно тебе, завязывай. Надо встречаться со всеми. Объясни ему, что наш мир — это большая школа, и каждый в этом мире — учитель, мы все учимся друг у друга. Даже если тебе человек не нравится, ты можешь научиться тому, что не надо делать после встречи с ним».

Хасбик: «Да. Из-за этого пришел к нему».

Тайсон: «Видишь, мы с тобой встретились и теперь знаем друг друга».

Хасбик: «Приятно было познакомиться и увидеть вас. Пожелать хочу: будьте здоровым, добрым, помогайте друг другу, поддерживайте».

Тайсон: «У тебя очень большое и доброе сердце, но ты же знаешь, что в Америке так не работает, мы не любим друг друга. У тебя доброе сердце. Мы хотя бы знаем, что он добрый».

Хасбик: «Кого я видел и кого встречал, все хорошо относились. Не знаю, почему тебе такие встречались».

Хасбулла Магомедов (Хасбик). Фото Соцсети

Тайсон: «Спроси, он планирует, переехать в Штаты?»

Хасбик: «Я бы переехал, но у меня все родственники и близкие живут в Дагестане».

Джозеф-Дэй: «Как Хасбик справляется с популярностью?»

Хасбик (смеется): «Ну, не знаю. Приходится справляться. Кого захочу, того блокирую. У меня заблокированных подписчиков больше, чем незаблокированных».

Тайсон: «Любишь драться?»

Хасбик: «Драться люблю, смотрю иногда на вас».

Тайсон: «Значит, ничему не научился». (Смеется.)

Тайсон: «У него есть кто-то, кого он любит? Девушка, не знаю».

Хасбик: «Нет».

Тайсон: «А танцевать он умеет?»

Хасбик: «Нет».

Джозеф-Дэй: «Какую музыку любишь?»

Хасбик: «Музыку не слушаю».

Джозеф-Дэй: «Что будете делать дальше?»

Тайсон: «Пора в американское кино».

Майк Тайсон и Хасбик. YouTube-канал Hotboxin' with Mike Tyson

Переводчик: «Да, у нас есть несколько предложений от Warner Brothers, от Netflix».

Тайсон: «Ничего себе! Слушайте, мне сообщают грустную новость, что вам скоро ехать в аэропорт».

Хасбик: «Хотел бы еще с тобой посидеть, побольше времени провести. И провести пару нормальных тренировок. И, конечно, побить тебя».

Тайсон: «Я тоже рад тебя повидать, надеюсь, увидимся снова, Иншаллах».

Хасбик: «Приезжай в Дагестан. Я к тебе приехал, теперь твоя очередь. Пусть только один не приезжает, а то его в покое не оставят».