Махно: «Для российского зрителя бой Павловича и Волкова — нежеланный»

Боец ММА Алексей Махно поделился мыслями о поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Все начнут искать теории заговора, что Павловича и Волкова специально свели как двух россиян. Это два топовых тяжеловеса с амбициями на чемпионский пояс. Рано или поздно этот поединок произошел бы. Неважно — сейчас, год назад или через год. Для российского зрителя это нежеланный бой, который мы бы не хотели видеть. Это факт. Но то, что это логичный бой, тоже факт. Рано или поздно они бы встретились. Это два элитных тяжеловеса. Логика в этом поединке есть. Конечно, ребятам будет не очень комфортно, потому что они вместе тренировались. Не знаю, насколько у них близкие и теплые взаимоотношения, но они есть. Смогут ли они от этого абстрагироваться? Сергей и Александр — профессионалы, которые понимают, что и для чего они делают. Нужно просто отнестись к этому как к работе», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Павлович проведет поединок против Волкова 22 июня в турнире UFC Saudi Arabia. В активе Павловича 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 Павлович уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.