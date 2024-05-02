Оливейра объяснил, почему не заинтересован в бое с Гейджи

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) заявил, что не собирается ждать третьего номера рейтинга Джастина Гейджи (25-5).

«Гейджи хочет отдохнуть полгода? Он делает все правильно. Ему нет смысла драться только для того, чтобы кому-то что-то доказать. Он должен драться только тогда, когда будет к этому готов. Лично я не хочу брать паузу. Я хочу получить бой как можно быстрее. Я не собираюсь ждать Гейджи, он не вписывается в мои планы», — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

Оливейра победил Гейджи сабмишном в первом раунде 7 мая 2022-го на UFC 274 в Footprint Center в Финиксе, США.