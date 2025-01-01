Ислам Махачев против Армана Царукяна: дата и время начала боя UFC 311

Махачев и Царукяна проведут поединок на UFC 311 в ночь на 19 января

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и российско-армянский претендент Арман Царукян проведут титульный бой на турнире UFC 311 в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Вечер ММА примет арена «Intuit Dome» в ночь с 18 на 19 января, поединок возглавит турнира и ожидается около 8.00 по московскому времени.

33-летний Махачев на профессиональном уровне одержал 26 побед при одном поражении, выиграл 5 боев нокаутом, 12 сабмишеном (сдача соперника) и 9 судейским решением. У 28-летнего Царукяна в профессиональных ММА 22 победы и 3 поражения.

Трансляцию боя Махачев — Царукян в прямом эфире бесплатно должен показать телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, как и все поединки главного карда. Турниры UFC в полном обычно показывают «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Точное расписание в телепрограмме появится за неделю до события. Также транслировать поединки главного карда через показ прямого эфира федерального спортивного телеканала могут сервисы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (каждый из вариантов по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311 с главным боем Махачев — Царукян. Отслеживать результаты и ключевые события боев можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Ислам Махачев vs Арман Царукян: последние новости, статистика и прогнозы на главный бой UFC 311.