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Сегодня, 12:00

Свищев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Царукяна

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Буду болеть за Махачева, мне импонирует этот боец. Я за красивый, справедливый бой, чтобы он был честным», — сказал Свищев «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который состоится в США (Инглвуд) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Дмитрий Свищев
Ислам Махачев
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